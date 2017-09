Puigdemont reafirma que habrá urnas, papeletas y lo "más importante": votantes

El presidente de la Generalitat, Carles Puigemont, ha asegurado este lunes que la organización del referéndum había previsto una reacción del Estado de este nivel, y ha reafirmado que el 1 de octubre habrá urnas, papeletas y lo "más importante": votantes.

En una entrevista en la radio francesa France Inter en París, recogida por Europa Press, ha dicho: "Se había previsto que podía haber una reacción del Estado de este nivel, aunque esté fuera de la Constitución".

Según Puigdemont, "han actuado como si hubiera un estado de excepción y se hubiera suspendido la autonomía sin ningún debate parlamentario".

"Así que habíamos previsto esta eventualidad y confirmo que habrá urnas y papeletas, y algo que todavía es más importante para la celebración de un referéndum: habrá votantes", ha añadido Puigdemont, que ha descartado una declaración unilateral de la independencia si finalmente no se pudiera celebrar.

Ha tachado este lunes de "injusto e inaceptable" que el Gobierno central hable de violencia, cuando ésta no ha sido ni será nunca una opción en Cataluña, ha añadido, y ha dicho que el Govern no se plantea ahora mismo una declaración unilateral de independencia (DUI) ante la hipótesis de que no se pudiera celebrar el 1-O.

Puigdemont ha subrayado que la actitud pacífica ha sido demostrada al mundo después de seis años consecutivos de grandes movilizaciones con un millón de personas sin ningún incidente.

Ha insistido en que "todo está en marcha" para el referéndum, y ha alegado una gran esperanza por parte del pueblo catalán para expresarse en las urnas.

MAYORÍA DEL 80%

A su juicio, "es indiscutible que hay una gran mayoría, de más del 80% de gente en Cataluña, que se quiere expresar democráticamente" y lo que los convocantes quieren dar voz.

"No podemos prejuzgar los el resultado, nos tenemos que contar para saber si hay o no una mayoría que quiere ser independiente", ha referido Puigdemont, que ha argumentado que España ha firmado tratados internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminación.