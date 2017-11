Rajoy: "Para mí, inhabilitados deberían estar los que han engañado a Catalunya"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "para él" deberían estar inhabilitados "los que han engañado a Catalunya". "Ahora se le está diciendo a la gente que se les ha engañado. No solo no estaban preparados (para la independencia), sino que era imposible", ha afirmado. Es la primera vez que una miembro del Gobierno pide la inhabiliacion de miembros del Govern cesado.

En una entrevista en la Cadena COPE, Rajoy ha afirmado que el expresident Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están "inhabilitados políticamente" y que los ciudadanos tomarán nota de sus "mentiras". Tanto Junqueras como siete exconsellers se encuentran actualmente en prisión pendientes de juicio. Pueden presentarse a las elecciones autonómicas del 21D y ser elegidos mientras no haya sentencia firme de inhabilitación.

Rajoy insiste en que "todas las personas que están en prisión pueden presentarse a las elecciones porque no está inhabilitados", en referencia a los exconsellers catalanes que están encarcelados. Sin embargo, matiza que "no tiene sentido que fueran consellers porque no pueden ejercer su función desde prisión".

Preguntado sobre la posibilidad de que Puigdemont volviera poco antes de las elecciones para ser detenido y aumentar sus votos, el presidente ha comentado que "su campaña electoral será puramente victimista". "Si Puigdemont hace eso, no sé si le va a dar rédito por ser vicitimista o si algunos van a pensar que ya está bien de hacer tonterías", ha añadido.

Además, ha criticado las recientes declaraciones de Puigdemont asegurando que es posible una solución que no sea la independencia. "Ahora dice que a lo mejor hay otras fórmulas distintas a la independencia. Oiga, pues podría haberlo dicho antes", ha enfatizado.

Campaña de descrédito en redes sociales

Por su parte, ha insistido en la campaña de origen ruso en Twitter: "Había una gran avalancha y un esfuerzo perfectamente organizado usando robots para lanzar noticias falsas contra España y que estas se movieran en la red". Sin embargo, "no sospecha en absoluto" que el Gobierno ruso esté detrás de esta presunta campaña para desacreditar a la democracia española en el caso catalán.

El líder del Partido Popular ha afirmado que el 55% de esos perfiles falsos estaban en Rusia y el 30% en Venezuela. "Esta cosas han pasado en Europa en los últimos tiempos. Siempre que hay algo que pueda desestabilizar Europa ocurre", ha explicado el presidente del Gobierno, que ha citado como ejemplo al Brexit.

"No sospecho en absoluto que este detrás el gobierno ruso. Solo puedo hacer afirmaciones de hechos probados porque soy el presidente de España", ha comentado. "Lo que si digo es que el 55% de estos perfiles falsos estaba en Rusia y que el señor Julian Assange se ha dedicado a apoyar la independencia de Catalunya, nadie sabe por qué", ha añadido.

Asimismo, Rajoy ha sostenido que las personas que están detrás de estas redes de desinformación "no tienen porqué ser ciudadanos rusos, sino de otros países". "Lo que es evidente es que hay gente a la que le puede interesar que las cosas no vayan bien en Europa", ha dicho el líder de los populares.

La duración del artículo 155

Rajoy también ha asegurado que "el artículo 155 está ahí siempre" pero que "es excepcional", por lo que "debe aplicarse durante poco tiempo". "Una vez se constituya un nuevo gobierno, espero que el 155 no se aplique", ha explicado. En este sentido, comenta que "la intervención del Gobierno es excepcional" y que "va a durar lo que dure la campaña electoral y hasta que el gobierno que salga de las urnas tome posesión".

Además, ha valorado positivamente la aplicación del artículo 155 en Catalunya: "Las cosas están funcionando de una manera razonable. Los servicios públicos están en una situación de normalidad y las elecciones se han convocado. No se aplicó antes porque es una decisión excepcional y se debe tomar cargado de razones. Además, ni PSOE ni Ciudadanos querían la aplicación del 155 hasta las últimas fechas".

Preguntado por la posibilidad de que en las elecciones del 21D vuelvan a ganar las formaciones independentistas, el líder del PP ha comentado que por su parte "va a trabajar para que las formaciones independentistas no ganen". "Espero que haya una participación masiva y que mucha gente que vota al PP en las Generales le vote en estas autonómicas", ha añadido.

Por su parte, en relación a las declaraciones del expresidente José María Aznar, que aseguró que si las fuerzas independentistas vuelven a ganar el 21 la situación será peor, Rajoy ha dicho que él "considera exactamente lo contrario". "Por lo pronto, esto ha servido para que todos los españoles sepan que el Estado se puede defender. La gente sabe que si alguien va contra las normas de convivencia, se aplica la Constitución".

Posible reelección

El presidente del Gobierno ha descartado que una posible victoria de los independentistas el 21D supusiera el fin de la legislatura: "En absoluto. Soy partidario de la que las legislaturas durante cuatro años. Si esta en mis manos, esta durara cuatro años".

El líder del PP también ha asegurado que se encuentra "bien" y ha mostrado su disposición a presentarse a la reelección como candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, aunque ha admitido que es "importante saber lo que piensa mi partido".

"Yo le voy a decir una cosa, yo me encuentro bien. Es importante saber también lo que piensa mi partido, pero yo me encuentro bien. Creo que estoy en un buen momento de mi vida", ha señalado Rajoy en su entrevista con Carlos Herrera.

El presidente del Gobierno ha reiterado que se encuentra "bien" e incluso ha bromeado con el periodista asegurando que solo tiene un año más que él. "Entonces eso es un sí, en gallego eso es un sí", ha dicho el entrevistador, provocando la risa del propio jefe del Ejecutivo.