Rajoy elude comprometerse a cumplir la Constitución y redactar los presupuestos

El Partido Popular no consigue escaparse de las críticas por su intención de no redactar el proyecto de presupuestos, si antes no tiene garantizado el apoyo suficiente para ganar el debate parlamentario en el que se discuten las cuentas públicas. Rajoy está más cómodo evitándose ese trámite y así se lo ha recordado a Pablo Iglesias durante la sesión de control de este miércoles: "En realidad los presupuestos ya están prorrogados", ha señalado.

Iglesias le recordó al presidente que la Constitución obliga al Gobierno a elaborar las cuentas anualmente para someterlas a su debate parlamentario. Por ello, acusó al PP de querer "escaquearse". "Tenemos un Gobierno que no cumple la Constitución, un Gobierno ilegal", ha asegurado el portavoz de Unidos Podemos.

Rajoy se ha limitado a asegurar que su "intención" es presentar los presupuestos a tiempo para conseguir su aprobación. Sin embargo, el jefe del ejecutivo se mantiene en su intención de no hacerlo, si antes no cuenta con el placet del resto de formaciones.

Durante el breve debate, Iglesias le ha recordado al del PP sus escándalos de corrupción para concluir que los de Rajoy "no deberían poner sus manos sobre las cuentas públicas". "Mientras estén en libertad, hagan su trabajo", ha concluido.