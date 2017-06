El Real Instituto Elcano liderará un proyecto europeo contra la radicalización de extremistas, un asunto que ha estado encima de la mesa durante la reunión del patronato de este think tank que ha presidido Felipe VI en el Palacio Real de la Quinta de El Pardo (Madrid) y que ha contado con la presencia de los ministros María Dolores de Cospedal y Alfonso Dastis, y los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, el presidente del Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, ha informado de que se trata del proyecto "MINDb4ACT: Innovative, ethical and effective actions to tackle radicalization leading to violent extremism", enmarcado en los programas H2020 de la Comisión Europea.

Este proyecto, coordinado por el programa de Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, reunirá el trabajo cooperativo de una red

de 18 centros de investigación e instituciones de Europa, que desarrollarán un gran número informes, análisis y estudios académicos, así como reuniones de trabajo, seminarios y conferencias, a lo largo tres años, según ha informado el Instituto Elcano en un comunicado.

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Además, Emilio Lamo de Espinosa ha dado cuenta a los asistentes de la incorporación de la Fundación Tecnalia Research & Innovation, que se hace expresa en este patronato, y de la próxima incorporación de Gas Natural Fenosa.

Igualmente, se ha informado al patronato del Informe de Evaluación del Real Instituto Elcano, realizado en 2017 por una Comisión Delegada del Consejo Científico del RIE. Entre los puntos del orden del día, se ha destacado también la aprobación, por primera vez, del Informe de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno del Real Instituto Elcano y los logros conseguidos por este laboratorio de ideas español.

Según el Real Instituto Elcano, estos años se han situado a la cabeza de los think tanks españoles, de acuerdo con los datos del Índice de Transparencia Financiera 2016, elaborado por el Observatorio de

Think Tanks. En opinión de Emilio Lamo de Espinosa, demuestra su compromiso "con la transparencia y el buen gobierno", y se suma a la publicación de las cuentas anuales, presupuestos y financiación que figuran en la web de la institución.

EL REY PRESIDE ESTA REUNIÓN DEL PATRONATO

El Rey ha presidido esta reunión del patronato del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos --del que es presidente de honor--, que ha contado con la asistencia también de la ministra de Defensa, el titular de Exteriores, y los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Aparte del presidente de la institución, también han acudido su vicepresidente, Rafael Estrella; el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; y los exministros Marcelino Oreja y Javier Solana, entre otros.