Rivera insta al Gobierno a aplicar ya el 155 para evitar "males mayores"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido hoy en que el Gobierno debe aplicar ya el artículo 155 de la Constitución, que supondría suspender la autonomía catalana, para evitar "males mayores" y porque no actuar ante una posible declaración de independencia en Cataluña es "imprudente".

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, Rivera ha advertido que "a 24 horas de un golpe a la democracia sin precedentes", en referencia a la comparecencia mañana del presidente catalán, Carles Puigdemont, en el Parlament, "la no actuación es hoy ya una imprudencia".

"Como lo que viene mañana puede ser muy gordo, porque quieren convertir a Cataluña en Kosovo, le pido al Gobierno que active el 155 para convocar elecciones" en esta Comunidad, ha insistido Rivera ante una posible declaración unilateral de independencia.

Además, ha pedido que el Estado garantice que mañana todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a estar "a disposición de la ley", incluidos los Mossos, porque la ANC o la CUP quieren "bloquear Cataluña", ha advertido.

A su juicio, es "más sensato" apostar por la vía constitucional que él propone que no tener que optar por la vía penal.

Así, ha asegurado que el Gobierno tendrá a su lado a Ciudadanos "si actúa", tal y como transmitió el pasado viernes en su encuentro con el presidente, Mariano Rajoy, porque hay que evitar que se declare la independencia en el Parlament ya que considera que no hay "ningún motivo para pensar que van a volver a sentido común".

Ha destacado que la aplicación del 155 necesita unos cinco o seis días como mínimo, por lo que si Puigdemont declarase mañana la independencia habría hasta el domingo o el lunes "para poner fin a todo esto".

"No vamos a salir de esto sin pasar por las urnas, que se lo quiten de la cabeza los que tienen miedo a las urnas, me da igual si son del Gobierno de Cataluña o del de España", ha insistido Rivera, quien también ha recriminado el escudarse en jueces o policías "para no tomar decisiones".

Además, se ha dirigido a Puigdemont para decirle que España "no va a aceptar chantajes", como no los aceptó ante el golpe de Estado del 23-F y el terrorismo, y le ha pedido que "si le queda algo de decencia y sentido de común" desconvoque el pleno de mañana y reconozca que se ha equivocado.

Rivera ha agradecido la asistencia a la manifestación de ayer en la capital catalana en defensa de la unidad de España, en la que considera que "el millón de personas que salió a la calle dio una lección de ciudadanía a los políticos de como actuar, con civismo y patriotismo".

Considera que esta "rebelión cívica" se puede denominar como "el espíritu de Barcelona" y se ha mostrado convencido de que marcará un punto de inflexión frente al separatismo para decir a Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras que "ya basta".

Por eso, Rivera ha criticado la ausencia del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del PSC, Miquel Iceta, que "perdieron una ocasión de oro para salir sin complejos y volver a defender sin complejos la bandera española y la senyera".

Por lo que respecta a los resultados de la encuesta que publica hoy en el ABC, según la cual Ciudadanos pasaría de 32 a 58 diputados de celebrarse hoy elecciones generales, Rivera supone que la gente "se está dando cuenta de como actúa cada uno" frente a la crisis catalana y valoran la actuación de su partido.

Por eso, ha insistido en ir a unas elecciones autonómicas en Cataluña para vencer a los independentistas y, aunque ha apuntado que cada partido debe ir con su programa, ha instado a los constitucionalistas a construir después un Gobierno alternativo "de modo generoso" sin pensar en quien tiene más escaños.