Rivera confirma que Ciudadanos apoyará los Presupuestos Generales de Rajoy

El líder de Ciudadanos Albert Rivera ha confirmado que su partido apoyará los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno de Mariano Rajoy. La formación 'naranja' ya había adelantado que pese a su abstención en la votación del decreto de la estiba o que el investigado Pedro Antonio Sánchez haya sido elegido líder del PP murciano no bloquearían los PGE.

Durante su intervención en un acto titulado 'Los liberales de Cádiz' celebrado este domingo en la capital gaditana con motivo del 205 aniversario de la Constitución de 1812, Rivera ha destacado que Cs es un partido que sabe "hablar con los que piensan distinto" y que "sabe llegar a acuerdos".

En esta línea, ha planteado que cómo no van a apoyar unos presupuestos que incluyan medidas que se están planteando desde Ciudadanos, entre las que ha citado la tarifa plana para autónomos, el complemento salarial o el plan contra la pobreza.

Rivera se ha preguntado "qué pretende el PSOE exactamente" y ha manifestado que en Ciudadanos tienen "legitimidad" para pedir al PSOE que, "pese a su división interna" y a su proceso de primarias, "no bloquee a España", instándole en este sentido a hacer "al menos la mitad de lo que ha hecho Cs en Andalucía".

"Sí a luchar contra la corrupción"

Al respecto, ha recordado que si no fuera por Ciudadanos "este país no tendría gobiernos en algunos sitios" y, por ejemplo, en Andalucía no estaría gobernando la lista más votada. Asimismo, ha significado que Cs "dijo sí a España" para facilitar la formación del Gobierno y que también dice sí a "luchar contra la corrupción".

En este punto, Albert Rivera ha añadido que Ciudadanos no da "cheques en blanco" y que su compromiso es "con los ciudadanos" y con "limpiar la basura y luchar contra la corrupción, caiga quien caiga".