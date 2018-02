Jaén, 22 feb (EFE).-El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera cree que el PP y el PSOE "fingen que se pelean pero son lo mismo cuando toca blindar privilegios" y al final votan juntos, en referencia a la votación de hoy en el Congreso para la reforma de la elección parlamentaria del fiscal general del Estado, propuesta por Ciudadanos.

Rivera, durante su intervención en un encuentro con simpatizantes en Jaén, ha asegurado que "el bipartidismo está en decadencia", es "como dos boxeadores noqueados que se protegen", y "si no quieren cambiar las cosas con Ciudadanos en la oposición, tendremos que cambiar las cosas con Ciudadanos en el Gobierno".

En este sentido, ha dicho que lo harán "con la autoridad moral de ser el único partido que ha colaborado con la estabilidad de España en todo momento".

Según el líder de Ciudadanos el PP de Mariano Rajoy "no cumple sus palabras" y ha insistido en que no apoyarán los presupuestos si no hay bajada del IRPF, si no piensan en las familias que quieren tener hijos y si el Gobierno no asume la equiparación salarial de Policías Nacionales y Guardias Civiles con las policías autonómicas.

Rivera le ha pedido al gobierno que cumpla con la clase media trabajadora, ya que "siempre cumple con los imputados con corrupción", "imputados y nacionalistas son con los que siempre cumplen PP y PSOE".

"Yo os propongo que seamos firmes", que no hace falta gritar sino tener las cosas claras", ha insistido el líder de Ciudadanos que cree que "hay que tener personalidad, principios, valores y saber a dónde vas".

"En la transición se hicieron las cosas razonablemente bien, pero 40 años después no podemos seguir viviendo de los réditos y este país necesita regenerar y eso no se hace con el y tú más ni con insultos", ha asegurado Rivera.

Por lo que ha pedido a "esos viejos partidos que hagan una cosa muy sana en la vida que es autocrítica" y "el partido que nos gobierna en estos momentos en lugar de preguntarse que ha hecho mal se dedica a insultar a todos los demás".

"Los votos no son de los partidos son de los ciudadanos, no son de los territorios, son de las personas", "quitémonos de los complejos, vayamos adelante, sólo nos falta saber qué tenemos muchas oportunidades", "pero para eso necesitamos ponernos en marcha", ha asegurado.

Respecto a Cataluña, ha dicho que "los separatistas van a intentar permanentemente liquidar lo que nos une", ante esto "tenemos que ser fuertes los españoles y aguantar provocaciones, darnos la mano y saber que el último rincón de España es España, defenderlo".

"Somos parte de una gran nación de ciudadanos libres e iguales que se llama España y de un gran proyecto de futuro que se llama Europa", ha insistido al tiempo que ha dicho que "nos tenemos que conjurar los españoles y tener un proyecto fuerte para decirles a los nacionalistas que les vamos a ganar y a los separatistas que nunca conseguirán romper España y a los populistas que tampoco van a romper Europa".