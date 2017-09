Rivera: "si no hay otra" y se rompe España cabría suspender la autonomía

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado hoy que el "golpe" que preparan los separatistas no será el 1 de octubre "será la próxima semana cuando hagan la declaración de independencia" y ha precisado que si eso ocurre, con todas sus consecuencias y se rompe España, cabría suspender la autonomía.

En una conferencia-coloquio, organizada por Europa Press, Rivera ha asegurado que si él fuese presidente "no permitiría que entrara en vigor una ley de independencia" y a la pregunta de si para que no entre en vigor esa norma estaría a favor de suspender la autonomía, el líder de Ciudadanos ha respondido que sí, "si no hay otra".

A la cuestión de qué haría Ciudadanos si el Gobierno instara a suspender la autonomía de Cataluña, Rivera ha señalado que la pregunta debería hacerse de otra manera ya que ningún partido constitucionalista quiere que se rompa España.

"¿Qué partido -ha dicho- querría que los catalanes se vayan y se declare la independencia?. Que se olviden entonces de presentarse a presidente quien haga eso", ha matizado.

Rivera ha insistido en que no sabe qué pasará el 1 de octubre pero le "preocuparía" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no aplicara las leyes por lo que le ha instado a no hacer "otra vez como el 9 de noviembre. Ese es el pacto".

El líder de Ciudadanos ha reiterado que él está dispuesto a hablar con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "de casi todo" pero sólo cuando vuelva a la mesa democrática.

"Yo no puedo hablar -ha dicho- con un señor que conduce a toda velocidad para llevarnos al precipicio".

Rivera también se ha referido a su relación con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha admitido que ha aumentado la distancia porque se ha "podemizado" para buscar el apoyo de los nacionalistas "en no sé qué futuro".

El responsable de Ciudadanos ha dejado claro que su formación no está de acuerdo con esto "ni con entregar al PSC el diseño territorial de España. Bastante ha hecho ya en Cataluña".

Rivera ha considerado legítimo que el PSOE quiera parecerse cada vez más a Podemos y pactar con los nacionalistas "pero lo que no es legítimo es que quieran convencernos".

Y en este marco y pensando en el día después, Rivera ha pedido un proyecto para sumar entre españoles y ha asegurado que él no dialogará con los independentistas "que quieren liquidar España" y quitarle "el pasaporte y la nacionalidad".

Además, ha insistido en su apoyo "sin fisuras ni regateos" al Gobierno porque "sería inmoral no hacerlo" y ha destacado que aquí sólo hay un barco el de los demócratas, "el otro es el de los golpistas y en ese no vamos".

Rivera también se ha referido a los separatistas que señalan a los catalanes contrarios al referéndum y les ha dicho, irónicamente que, él quiere "estar en esa lista, la de los malos catalanes, obviamente".

El líder de Ciudadanos ha concitado un aplauso para los "héroes de Cataluña" y aquí ha citado a la policía, los alcaldes, los funcionarios y todos aquellos que aguantan las presiones y ha asegurado que el momento actual es el "más delicado de la democracia española desde el 23F".

En su conferencia, Rivera ha hecho un discurso poniendo el acento en el día 2 y ha asegurado que sería un "error" pensar que el problema se soluciona dando más competencias a Cataluña.

El día 2, ha dicho, no es para cortoplacistas sino para quienes tienen un proyecto a largo plazo, "un proyecto de sumar entre españoles y no de entregar las llaves a quienes quieren liquidar el país".

Por eso, ha insistido en el diálogo, pero en un marco de legalidad, no con quienes "me quieren quitar la nacionalidad".

Y a su juicio, la solución también pasa por unas elecciones autonómicas que, posteriormente, en declaraciones a los medios situó entre finales de diciembre y primeros del próximo año, como sugerencia.

A la pregunta de si habrá urnas el día 1, Rivera ha ironizado y ha dicho que esto es como Ikea, "te lo tienes que montar y así no se hace una democracia. Habrá urnas de cartón-piedra pero no habrá elecciones democráticas"

Por ello, ha pedido al Gobierno que evite en los colegios públicos la "ficción" de que hay una democracia.

En definitiva, ha dicho, que él no quiere ver "otro 9 de noviembre, que fue una vergüenza".