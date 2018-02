El TC avala las normas de tráfico contra la conducción bajo efecto de drogas

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado las normas de tráfico que prohíben y sancionan la conducción bajo el consumo de drogas, con la excepción de que las haya pautado un médico y no disminuyan la capacidad, al considerar que no vulneran el derecho a la igualdad.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz presentó ante el alto tribunal una cuestión de inconstitucionalidad en relación con varios artículos de la Ley de Tráfico referidos a la conducción con presencia de drogas. Y el alto tribunal no la ha admitido a trámite.

El juzgado cuestionaba determinados artículos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial relativos a la infracción y sanción por conducir con presencia de drogas.

Lo hacía, en primer lugar, porque dichos artículos prohíben y sancionan una conducta, como es el consumo de drogas, a través de una norma que tiene como finalidad proteger la seguridad vial.

Y, en segundo lugar, porque la ley cuestionada establece la excepción sobre la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo a quienes hayan consumido estas sustancias si las mismas han sido prescritas por un facultativo con finalidad terapéutica y siempre que no incidan en su capacidad para conducir.

"No cabe apreciar que los preceptos cuestionados sean inconstitucionales por prohibir el consumo de drogas a través de una norma que tiene como finalidad proteger la seguridad vial", responde el TC a la primera de las cuestiones.

Ante la segunda, señala que "el diferente trato que el legislador otorga a quienes conducen con presencia de drogas en el organismo si esta sustancia no influye en su capacidad para conducir y ha sido prescrita por un médico no solo no es arbitrario, sino que, además, es proporcionado".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho pública una nota informando de la sentencia del alto tribunal y celebrando que haya protegido la seguridad vial.

"La DGT persigue el objetivo de concienciar a los conductores de que la presencia de drogas en el organismo aumenta el número de fallecidos y agrava las lesiones por accidente de tráfico", dice la nota.