UPN dice, tras el auto sobre la bandera republicana, que las instituciones "deben ser respetadas"

Por ello, ha instado al Parlamento a que "acate" el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

"Desde que accedió el cuatripartito a las instituciones venimos observando con preocupación el menosprecio que muestra por esas mismas instituciones y por el cumplimiento de la legalidad. Que los partidos que lo integran tengan mayoría en las principales instituciones de Navarra no quiere decir que las pueda transformar en su cortijo partidista y particular", han afirmado los regionalistas.

Asimismo, han incidido en que, tal y como recoge el auto, cuando se trata de un edificio público "no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial".

Por tanto, los regionalistas han pedido "que no se intente burlar la ley con cualquier tipo de subterfugio al que nos tienen acostumbrados, como colgarla en las ventanas del Parlamento y mucho menos que pidan a los funcionarios del Parlamento que lo hagan".

A la vista del contenido del auto del TSJN, UPN se ha ratificado en que "la negativa del cuatripartito a encargar un informe a los servicios jurídicos del Parlamento, tal y como había solicitado el grupo regionalista, venía motivado por el miedo a lo que se fuera a decir en dicho informe, además de mostrar gran desprecio por el trabajo de los servicios jurídicos de la Cámara".

Asimismo, UPN ha mostrado su "intranquilidad ante la permanente situación de inseguridad jurídica generada por buena parte de las decisiones del Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo apoyan".