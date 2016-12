Valenciano cree que impedir por la fuerza que se pongan urnas en Cataluña puede tener el efecto contrario

La eurodiputada del PSOE y vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano, cree que impedir por la fuerza que se pongan las urnas en Cataluña puede tener el "efecto contrario", aunque señala que el Gobierno tiene la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir. En su opinión, el "error fue de todos" con el Estatuto catalán y cree que los no independentistas han "perdido la batalla pedagógica, de la comunicación y de la empatía", aunque culpa más al PP por su "inmovilismo" y a los independentistas por haber sido "hábiles creando un conflicto".

La dirigente socialista dice que "es mejor" no llegar a que se pongan las urnas en Cataluña para celebrar un referéndum independentista como ha anunciado el presidente de la Generalitat quien anunció que se celebrará en septiembre del próximo año.

Según Valenciano, las herramientas que se deben usar son las de la "Ley y el diálogo político" y "no la fuerza". "Si la ley no sirve y el diálogo político no sirve, entonces estamos en un escenario que no quiero imaginar y que, además, creo que no se va a producir", argumenta.

Al ser preguntada si cree que el Gobierno debe impedir esta vez que se pongan las urnas para un referéndum independentista, la dirigente socialista se muestra reticente a "todo lo que sea impedir por la fuerza". "Un ejercicio de este tipo es muy complicado porque corres el riesgo de obtener el efecto contrario", exclama, aunque también cree que "la obligación del Gobierno es cumplir la ley y hacerla cumplir". En este punto, precisa que también es obligación del Gobierno de la Generalitat el cumplimiento de la Legislación.

En el campo de las soluciones, Elena Valenciano apuesta por abrir una ponencia constitucional en el Parlamento para "dar cabida a las distintas reivindicaciones de los territorios" porque, alega, "no se ha hecho nada en los últimos cuatro años".

Asegura que el PSOE ha explicado al presidente del Gobierno cuáles tendrían que ser esas reformas. Y aunque admite que es "difícil" encontrar el consenso por el "panorama parlamentario" que hay, también recuerda que "nunca fue fácil, tampoco en el 78".

En su opinión, el Gobierno de Rajoy "lo ha entendido" y por eso tiene una "actitud distinta" aunque avisa que "tendrá que haber hechos" y también prefiere "confiar en la parte razonable del Gobierno de Cataluña", en que "entiendan que tienen que cumplir la ley".

"LOS NO INDEPENDENTISTAS NO HEMOS ESTADO LISTOS"

La eurodiputada socialista cree que el "error" con el Estatuto catalán fue de todos en la medida en la que no se consiguió un acuerdo que aceptaran los catalanes. Admite que la situación "era muy complicada" tanto por la situación como por los instrumentos que se tenían en aquel momento, en referencia a que tampoco había recurso previo de inconstitucionalidad. "Que seguramente también es un error", exclamó en referencia a este último.

Cree que el PP se equivocó "recogiendo firmas contra Cataluña" y defiende que la situación hacía "casi imposible un pacto con el PP" porque su posición "no animaba" al acuerdo. En su opinión, "no se hizo porque en realidad no era posible".

Pero sí admite que los no independentistas "no han estado listos" en estos últimos años y prueba de ello, argumenta, es que en el año 2000 sólo el 0,9 por ciento de los catalanes estaban preocupados por el autogobierno. "El gran éxito de los independentistas ha sido situar ese problema como un problema central en Cataluña", precisa.

"Es evidente que los no independentistas hemos perdido en gran medida en estos años la batalla de la pedagogía, la comunicación, de la empatía", exclama Valenciano, quien se lamenta de que están llegando "muy tarde".

Recuerda, en este sentido, el "magnífico libo de Borrell" en el que "se desmontan las mentiras del independentismo". Pero explica que ese libro es de hace muy poco tiempo, ya que se presentó hace poco más de un año. "Es buenísimo", afirma, pero insiste en que había que haberlo hecho "antes y mejor".

Sin embargo, cree que era "muy difícil" haber hecho una acción "de manera coordinada" para hacer frente a este desafío porque el PP ha estado en una posición de "inmovilismo total", aunque insiste en que también culpa a "quienes han sido tan hábiles de hacer crecer un conflicto que, desde su punto de vista es falso, hasta convertirlo en un problema en Cataluña".