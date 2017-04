Un coche bomba mata a 43 personas en Siria en un ataque a un convoy de evacuación de civiles

Al menos 43 personas han muerto este sábado y decenas han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la ciudad siria de Alepo (norte), en la zona donde fueron llevadas las cerca de 5.000 personas evacuadas ayer de dos pueblos chiíes, en el marco de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición.

The scene of the massacre of dozens of Shi'a civilians at the hands of Western-backed terrorists in #Syria's Aleppo. pic.twitter.com/6G5a1BX66S — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 15 de abril de 2017

Según ha informado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las víctimas mortales pueden aumentar en las próximas horas porque hay heridos en estado grave. La ONG ha detallado que el vehículo que ha estallado es un cuatro por cuatro tipo furgoneta (pick-up).

Por su parte, la agencia de noticias oficial siria, SANA, ha informado que decenas de civiles evacuados de Fua y Kefraya, principalmente mujeres y niños, han fallecido y resultado heridos.

At least 21 killed and 32 wounded by suicide #VBIED against civilians evacuated from Shia Fua & Kfarya, waiting at Rashedeen for clearance. pic.twitter.com/3LkjBZPkka — Elijah J. Magnier (@EjmAlrai) 15 de abril de 2017

El estallido ha tenido lugar junto al convoy de evacuados, compuesto por 75 autobuses y 20 ambulancias, que está bloqueado desde el día de ayer en la zona de Al Rashidín, a las afueras de Alepo, a la espera de ser trasladados a su destino final.

El convoy salió este viernes por la mañana de las poblaciones chiíes, sitiadas desde hace más de dos años por varias facciones islámicas e insurgentes, entre las que figura el Organismo de Liberación del Levante (alianza de la exfilial siria de Al Qaeda).

La evacuación se llevó a cabo en virtud de un acuerdo alcanzado en marzo entre Hizbulá e Irán, aliados de Damasco, y la facción siria Ejército de la Conquista, y que fue auspiciado por Catar. En el pacto se incluye la evacuación de combatientes rebeldes y sus familias de las localidades de Madaya y Al Zabadani, a las afueras de la capital siria.

1- Poor people of Foua &Kefraya. Besieged for yrs &today attacked as they finally were going to be evacuated to regime areas. #Syria @akhbar pic.twitter.com/XYSBLlNGhe — Jenan Moussa (@jenanmoussa) 15 de abril de 2017

Este viernes salieron más de 2.000 personas de Madaya, pero aún no se ha producido la evacuación de los residentes de Al Zabadani, que se podría ver afectada por los últimos acontecimientos.