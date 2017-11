Xavier Trias niega tener cuentas o intereses financieros en el extranjero

El exalcalde de Barcelona y jefe del grupo del PDeCat en el Ayuntamiento de la ciudad, Xavier Trias, ha negado hoy tener cuentas o "productos financieros" en el extranjero ni haber participado en "operaciones financieras" relacionadas con su familia.

Trias ha salido así al paso, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, de las informaciones que le relacionan con la investigación periodística denominada "papeles del paraíso", donde su nombre aparece entre los de 127 dirigentes políticos de todo el mundo, empresarios, artistas y futbolistas con sociedades en paraísos fiscales.

Según las informaciones, publicadas en España por laSexta y El Confidencial, Trias formaría parte de un trust familiar en las Islas Vírgenes, extremo que el político ha negado en declaraciones a los medios y en el citado comunicado difundido a través de la red social.

"Nunca he tenido ninguna relación con ninguna cuenta u otro producto financiero en el extranjero; nunca he tenido dinero en el extranjero; nunca he tenido conocimiento ni he participado en operaciones financieras supuestamente ligadas a mi familia", asegura el exalcalde de Barcelona en su comunicado.

Manifiesta, además, que "nunca" se ha ocupado de los temas económicos de sus padres ni de los de sus hermanos, y lamenta que no se le permitiera "ver y estudiar" los documentos en los que aparecen su nombre y el de su familia relacionados con paraísos fiscales para poder "rebatir" o "dar alguna explicación" sobre esas acusaciones.

Trias anuncia que él y sus hermanos emprenderán acciones legales contra los medios que han difundido esta investigación para "aclarar cualquier información relacionada con nuestros padres" y para conseguir los documentos que le relacionan con este caso "y poder verificar su veracidad".

El exalcalde recuerda, asimismo, que "no es la primera vez" que recibe este tipo de acusaciones que "ponen en duda" su honestidad "y que después se han demostrado falsas".