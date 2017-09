Zoido reclama mejor "coordinación" con los Mossos y pide a Puigdemont que ceje en sus "burdas mentiras"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la necesidad de mejorar "en los próximos días" la coordinación con los Mossos d'Esquadra asegurando que no se ha planteado asumir las funciones de la policía catalana a través de un despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado que, según él, es "proporcionado, razonable y discreto".

Además, ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que ceje en sus "burdas mentiras" sobre supuestas agresiones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Según el ministro, el Govern tiene que "deponer en su actitud, volver al seno de la ley y no poner en el precipicio a todos los catalanes".

A preguntas de la prensa en el Congreso de los Diputados, Zoido se ha mostrado "orgulloso" por la actuación en calidad de policía judicial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el operativo con el que este miércoles, a pesar de los "insultos y amenazas", realizaron nuevos registros y detuvieron a 14 personas por su vinculación con la organización del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.

"No me he planteado todavía en ningún momento sustituir a nadie ni a nada", ha contestado Zoido a una pregunta directa sobre si estudia ya relegar a los Mossos para garantizar el orden público en Cataluña. En este sentido, ha señalado que la policía catalana está cumpliendo con los requerimientos de la autoridad judicial y de la Fiscalía, echando en falta, no obstante, una "mejor coordinación" entre los Cuerpos policiales.

"No estoy sobre el terreno, pero si hubiera habido algún incumplimiento hubiera tenido alguna consecuencia; como no la ha habido, debo entender que están cumpliendo esos requerimientos", ha dicho sobre la actuación de los Mossos, que intervinieron contra manifestantes independentistas tanto el martes para facilitar el registro de Unipost donde se hallaron sobres para constituir las mesas electorales, como ayer durante el registro en la Consejería de Economía.

Zoido ha insistido en la necesidad de mejorar la coordinación "los próximos días" cumpliendo con el "reparto de funciones" entre Policía, Guardia Civil y Mossos. "Las fuerzas de seguridad del Estado están defendiendo el orden constitucional, el Estado de Derecho y la democracia en Cataluña", ha sostenido Zoido.

En una "breve reflexión", el ministro ha denunciado la "burda mentira" de Puigdemont al señalar una agresión por parte de la policía. "Están", ha dicho sobre las fuerzas de seguridad del Estado, "para garantizar la ley, la igualdad y todos los derechos en Cataluña".

Zoido ha felicitado a la Guardia Civil porque "aguantaron mucho" durante el registro de 20 horas en la Consejería de Economía de la Generalitat, cumpliendo así con lo ordenado por el Juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

DIRIGENTES DE LA GENERALITAT SIN LEGITIMIDAD

El ministro del Interior ha sostenido que los dirigentes de la Generalitat "carecen de legitimidad" tras convocar un referéndum "apartándose del marco de la ley". Con un llamamiento a la serenidad, Zoido ha pedido que "depongan esa actitud, no pongan en el precipicio a todos los catalanes y vuelvan al seno de la ley para garantizar todos los derechos".

"Quien ha pisoteado el Estado de Derecho tienen que reconocer que lo han hecho mal, son ellos los que tienen que volver al seno constitucional", ha insistido Zoido a ser preguntado sobre si el Gobierno tiene que tomar la iniciativa con una propuesta que satisfaga a los impulsores del referéndum indepedentista. "Fuera de la ley no se va a ningún lado", ha enfatizado.

Zoido ha dicho que no se plantea ahora nada relacionado con una posible reforma constitucional. "Estoy ahora mismo", ha concluido, "con el despliegue proporcionado, razonable y discreto que vamos a tener de las fuerzas de seguridad en toda Cataluña. Vuelvo a insistir en una llamada a la sensatez y que aquellos que se han salido del marco legal vuelvan cuanto antes, por el bien de todos los catalanes y por el bien de toda España".