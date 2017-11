El abogado defensor ve desproporcionada la prisión pero pide mantener la calma

Jaume Alonso-Cuevillas, defensa de varios de los exconsellers a quienes la Audiencia Nacional ha enviado a prisión, ha considerado "insólita y desproporcionada" la medida, pero ha hecho un llamamiento a la sociedad catalana a mantener "la calma" y evitar "episodios violentos".

En declaraciones a la prensa, Cuevillas, que defiende a los exconsellers de PDeCaT que han declarado hoy excepto a Santi Vila, ha confesado la "tristeza" que le produce la decisión de la juez de dictar prisión para los miembros cesados del Govern y la "sensación de gran indefensión" que le provoca.

El abogado ha anunciado que presentará recurso contra una orden de prisión que, en su opinión, es "inmotivada y desproporcionada", ya que a su parecer no existe riesgo de fuga -dado que varios de los consellers que hoy han declarado regresaron ayer de Bruselas para hacerlo- y hay medidas menos gravosas, como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas ante el juzgado.

Para Alonso-Cuevillas, en la orden de prisión preventiva no hay "otra justificación que intentar acallar la alarma social provocada por las concentraciones" y en este caso no concurren los delitos de rebelión, sedición ni malversación, porque, entre otras cuestiones, hoy mismo las defensas han presentado un informe de la Intervención del Estado que prueba que el Govern no gastó "ni un solo euro" en la partida para el referéndum que anuló el Tribunal Constitucional.

El letrado ha explicado que sus clientes -los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs y Lluís Puig- están "muy serenos", dado que sabían que era "muy probable que acabaran como han acabado".

En nombre de los exconsellers, Alonso-Cuevillas ha hecho "un expreso llamamiento a que continúe la calma y la tranquilidad", por lo que ha pedido que "no se produzcan episodios violentos de ningún tipo que den pie a que sea una justificación para los que pretenden adoptar medidas más represivas".

Para el letrado, en la causa que investiga la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela han tenido lugar varias irregularidades, entre ellas la negativa de la magistrada a aplazar la declaración de los investigados, como esta misma mañana habían solicitado las defensas.

Según el letrado, los abogados solo han contado con "dos o tres horas para preparar la estrategia", teniendo en cuenta que conocieron la querella el martes por la noche y que algunos de los investigados no recibieron la citación para declarar hasta ayer por la mañana, día festivo.

Alonso-Cuevillas ha recordado que, "con buen criterio", el Tribunal Supremo (TS) ha accedido hoy a aplazar hasta el próximo 9 de noviembre las declaraciones de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los miembros de la Mesa de JxS y CSQP, en la causa en que los investiga por los delitos de rebelión o sedición y malversación.

Además, asegura el letrado, las declaraciones ante la Audiencia Nacional se han iniciado sin que estuviera presente el abogado Andreu Van Den Eynde, que lleva a los exconsellers de ERC y que ha llegado a la comparecencia cuando ya estaba iniciada porque se encontraba en el Supremo representando a Forcadell en la otra causa por sedición.

Otra de las irregularidades que ha denunciado Alonso-Cuevillas es que se ha celebrado una única vistilla de medidas cautelares para todos los investigados, cuando para dictar prisión deben evaluarse las circunstancias personales de cada uno de los encausados.