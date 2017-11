Mas admite que sería un "problema" que sólo el PDeCAT se uniera a lista civil

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha reconocido hoy que sería un "problema" que sólo el PDeCAT se uniera a la lista civil del soberanismo que promueve Carles Puigdemont para que los partidos cedan protagonismo en aras de la unidad.

Dos colectivos, respublica.cat y llistaunitaria.cat, han ido recogiendo adhesiones a lo largo de los últimos días en favor de una candidatura única del soberanismo, denominada "Democracia y Dignidad", que tendría que conseguir unas 60.000 firmas para poder registrarse antes del 17 de noviembre, ya no como coalición de partidos sino como agrupación de electores.

En declaraciones a 8TV, Mas ha señalado que en caso de prosperar esta fórmula -avalada por Puigdemont- el PDeCAT y los demás partidos que aceptaran apoyarla "no estarían directamente en el Parlament", porque "perderían perfil a cambio de esta operación conjunta".

Según Mas, "el PDeCAT apuesta claramente por una lista conjunta y sin condiciones", aunque sería "un problema" si renunciara a presentar una lista propia y se quedara solo defendiendo esta agrupación de electores.

Mas, que hace días que no habla con Puigdemont y que ha asegurado que no sabe dónde se aloja en Bruselas, ha admitido que le "desanima" que haya partidos que vean con recelo la lista unitaria, aunque ha asegurado que "no está del todo perdido".

En cuanto a la huelga general de ayer, ha advertido de que hay que "ir con cuidado" porque "no se puede abusar permanentemente" de esta herramienta de presión, porque "acaba perjudicando sólo" a los intereses catalanes.

Sobre el exconseller de Empresa y Conocimiento Santi Vila, que dimitió antes de que el Parlament declarara la independencia, ha dicho que "en un momento clave, decisivo, muy emocional, hizo alguna manifestación que ciertamente no tocaba", un reproche que le trasladó personalmente.

Según Mas, Vila "se equivocó" al hacer unas declaraciones en las que ponía en cuestión los preparativos de la independencia desde el Govern en los últimos tiempos, lo que le pone "más difícil" poder ser elegido candidato del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat.

Mas también ha reaccionado a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de fijar una fianza de 150.000 euros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para que pueda evitar su ingreso en prisión, a pesar de que la Fiscalía había pedido prisión incondicional.

Según Mas, pese a la "aberración que representa todo" este proceso judicial, el caso de Forcadell "tiene mejor pinta" que el que afecta a los consellers cesados que se encuentran en prisión.