Los directores de campaña de seis partidos desmienten a Rajoy: su función sí era controlar el dinero

La reacción es unánime. Todos los directores de campaña de los principales partidos políticos restan credibilidad a la afirmación ante el juez de Mariano Rajoy, asegurando que carecía de conocimientos sobre la financiación de las campañas que dirigió para la formación conservadora. eldiario.es se ha puesto en contacto con PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, PNV e Izquierda Unida. Lo que sigue es la reflexión de quienes lideraron las campañas de las formaciones citadas con una conclusión común: es imposible ser jefe de campaña y no saber a quién se contrata y de cuánto dinero se dispone para hacerlo.

César Luena (PSOE): "Como director de campaña del PSOE he sido conocedor y partícipe, junto al Comité Electoral y a mi equipo más directo, de todas las decisiones financieras relacionadas con la misma. En mi equipo hemos sido estrictos en garantizar concursos para adjudicar las principales partidas económicas de las campañas electorales. Me impliqué en buscar la máxima austeridad en las mismas. Las relaciones con el gerente del partido han sido en ese proceso fluidas y las decisiones han sido tomadas conjuntamente con él. Un director de campaña está para coordinar las acciones estratégicas oportunas para conseguir los objetivos electorales y no se pueden tomar decisiones políticas en campaña sin tener conocimiento de la realidad económica que tienes para desarrollarlas. La actitud de Rajoy demuestra que o hacían las campañas sin control de gasto alguno o que miente cuando dice no tener conocimiento las decisiones financieras de las campañas que dirigió".

José Manuel Villegas (Ciudadanos): "No es creíble que un director de campaña no conozca ni el presupuesto, ni los grandes números, ni cómo se gasta el dinero de su campaña electoral. Yo he dirigido campañas electorales y precisamente el presupuesto es uno de los asuntos que forman parte de la responsabilidad de ese puesto. Los directores de campaña sabemos que lidiar con el tesorero es también nuestro cometido. Es sorprendente que Mariano Rajoy diga que no conocía los números de las campañas que dirigía y, desde luego, no es creíble".