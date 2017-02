La gestora responsabiliza a Pedro Sánchez y Patxi López de que el proceso hasta las primarias parezca largo

Javier Fernández no quiere salir de la neutralidad que se supone a la gestora del PSOE, la dirección interina encargada de pilotar al partido hasta el congreso de junio. El presidente de ese órgano defendió que se alargara lo máximo posible ese proceso para calmar las aguas internas, muy revueltas tras el Comité Federal que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez. Fernández atribuye a Patxi López y al exsecretario general la responsabilidad de que el proceso congresual parezca demasiado largo.

Además de los barones críticos con la gestora -que son los que apoyan a Patxi López y, en menor número, a Pedro Sánchez- hay quien cree en el sector oficial que el proceso se ha dilatado demasiado y que el PSOE va a sufrir mucho desgaste en los próximos meses.

Javier Fernández cree que el tiempo no es excesivo y ha responsabilizado a los ya precandidatos, Pedro Sánchez y Patxi López, que lo parezca. "No estoy pensando si puede ser un plazo demasiado largo o no, evaluenlo ustedes -ha respondido en una rueda de prensa-. Puede parecerlo pero no porque los ya precandidatos hablen de sus propuestas, sino porque muy pronto algunos militantes decidieron anunciar sus candidaturas".

Más allá de ese reproche, Fernández ha evitado pronunciarse sobre propuestas o movimientos de esos candidatos. Pedro Sánchez presenta este lunes el documento que defenderá en la carrera por reconquistar Ferraz. Patxi López, que fue el primero en anunciar su candidatura, ha lanzado varias medidas, como la última este sábado: que los militantes tengan que ratificar la decisión de derrocar al secretario general en el Comité Federal, que es el máximo órgano del PSOE entre congresos.

Fernández, que tiene una visión conservadora del modelo de partido y que defiende la democracia representativa en los órganos internos, ha dejado entrever que la propuesta no le convence, pero ha evitado posicionarse sobre esos asuntos pese a la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa en la que ha admitido que ahora la potestad de "derrocar" al secretario general es del Comité Federal mediante una moción de censura. "Como hemos hecho", ha reconocido Fernández.

Tampoco ha querido revelar si Sánchez les informó en verano de que había ordenado a José Enrique Serrano y Jordi Sevilla elaborar una propuesta de negociación con el PP para abstenerse en la investidura, como revela en segundo en un libro que se publicará próximamente. "No voy a hacer valoraciones respecto a los protocandidatos, precandidatos o militantes que dicen que van a ser candidatos", ha respondido.

Fernández ha evitado decir si Susana Díaz podrá compaginar la secretaría general del PSOE -en caso de anunciar finalmente su candidatura y ganar las primarias- con la presidencia de la Junta. No ha querido "evaluar" más que su experiencia en los últimos meses en los que dirige la gestora y preside Asturias. "No tengo que dar ninguna lección. Supone un sobreesfuerzo. Cuando uno esta en dos sitios a la vez tiene que hacer un esfuerzo adicional", ha respondido antes de bromear con que a él le "estimula" pensar que su responsabilidad en Ferraz es por un periodo determinado.

Sobre las negociaciones del Gobierno con la Generalitat, Fernández ha asegurado que Mariano Rajoy no le ha informado y espera que lo haga próximamente. Ha aprovechado para recordar su rechazo al referéndum en Cataluña y a apostar por la "tercera vía" que, a su juicio, representan los socialistas con su propuesta de "federalizar" el Estado.

Así se ha pronunciado Fernández en la rueda de prensa ofrecida tras reunirse con el jefe de los socialistas en el Parlamento Europeo, Gianni Pitella, que le ha visitado en el marco de reuniones que está manteniendo con líderes de los socialistas de toda Europa. Pitella ha defendido la creación de una plataforma de fuerzas progresistas para intentar recomponer electoralmente a la socialdemocracia europea.