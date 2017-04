El secretario de Estado de Seguridad pone en duda las decisiones sobre incompatibilidades de la dirección del PP

Los nuevos estatutos del Partido Popular están creando problemas a la organización a la hora de definir las incompatibilidades de cargos. El secretario de Estado de Seguridad y presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, ha tachado este lunes de "absurdo" la aplicación de la incompatibilidad del cargo en el partido con el que ostenta en el Ministerio del Interior, según informa Europa Press.

Nieto ha señalado que la dirección nacional del PP no ha actuado correctamente. "Con una comunicación bastante mejorable de una decisión que todavía no ha tomado ningún órgano, porque no hay ningún órgano en el partido que haya concretado ni la compatibilidad para unos, ni la incompatibilidad para otros", ha explicado.

"Decidir en Madrid o en Sevilla lo que le conviene a los militantes de Córdoba no es lo correcto, porque los militantes de Córdoba tienen la suficiente experiencia, capacidad, conocimiento y compromiso con el partido como para saber si conviene un presidente que viva en Córdoba o no", ha comentado Nieto en clara alusión a las direcciones del PP tanto nacional como andaluza.

El caso de la ministra de Defensa, secretaria general del PP y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha salido en la conversación que ha tenido el secretario de Estado con los periodistas aunque lo ha definido como "extremo y está a otro nivel". Nieto ha comentado que no comparte que "los diputados nacionales no pueden ser presidentes provinciales", aunque "va a haber diputados y miembros del Gobierno que van a ser presidentes".

El secretario de Hacienda y presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández Moya, también ha mostrado su disconformidad por no poder repetir su cargo en el PP.

Nieto ha mantenido conversaciones con el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno. Aunque ha asegurado que acatará la decisión de Génova, el PP andaluz vive un momento de lucha interna de poder desde la llegada de Moreno en marzo de 2014. Moreno estaba respaldado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, frente al candidato de la secretaria general del PP, que había apostado por Juan Ignacio Zoido, al que impulsó para que fuera nombrado ministro del Interior.

El secretario de Estado de Seguridad ha añadido que en los dos congresos regionales tras la salida de Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido como presidentes regionales "una parte del partido" le propuso que fuera como candidato, pero dijo que no. Otras fuentes señalan que el preferido por el aparato de Génova era Moreno.

Nieto ha afirmado que que en su lugar prefiere que "Adolfo Molina fuese la persona que se determinase como candidato a presidir el partido después del 3 de junio".