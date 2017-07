La actual tesorera del PP dice que "no entregan sobresueldos" y se desvincula de las cuentas de los grupos municipales

La actual tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, ha asegurado este jueves que el partido no paga sobresueldos a sus cargos sino "gastos de representación" que se declaran con la correspondiente retención. Además, se ha desvinculado de las cuentas de los grupos municipales ante las preguntas de la oposición sobre casos como la 'operación Taula' que afecta a la gestión del PP cuando estaba al frente del Ayuntamiento de Valencia.

Navarro, que ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP, empezó a trabajar como gerente del partido en julio de 2010 y dos años después, cuando José Manuel Romay Beccaría dejo la Tesorería para ser nombrado presidente del Consejo de Estado, fue nombrada tesorera.

En su intervención, Navarro ha defendido su gestión y no ha querido valorar lo que hicieron sus predecesores alegando que no conoce los hechos que tienen que ver con "periodos anteriores". "Creo que bajo mi mandato se están haciendo las cosas bien y el Tribunal de Cuentas lo está confirmando", ha dicho, para añadir que ella "gestiona el presente y no investiga el pasado".

Ante las preguntas de la oposición acerca de si el PP sigue pagando sobresueldos a sus cargos, la tesorera ha afirmado que "el Partido Popular no entrega sobresueldos" y "no existen", sino que son "abonos a determinados miembros del partido" por su trabajo en "gastos de representación". A su entender, por trabajar en el partido se tiene que "recibir algo". Es más, ha dicho que en el PSOE "pasaba exactamente igual".

LOS GRUPOS MUNICIPALES SON AUTÓNOMOS

En este punto, ha señalado que han introducido la contabilidad 'on line', cuentan con un plan de auditorías y celebra reuniones de coordinación con gerentes provinciales y regionales del partido para "ver lo que ocurre en esos territorios" y "poderlo detectar rápidamente".

Eso sí, ha desvinculado la financiación del PP de las cuentas de los grupos municipales. "El grupo municipal no es el partido. Los grupos municipales son autónomos", ha respondido, ante las reiteradas preguntas de la oposición sobre los casos que se están investigando en Valencia como 'caso Taula' o el relativo a la 'Feria de Valencia'

Por ejemplo, a preguntas portavoz de Compromís, Joan Baldoví, Navarro ha señalado que ni "tenía" ni tiene "constancia de una 'caja b' del partido en la ciudad de Valencia", entre otras cosas porque "la contabilidad de lo grupos municipales competencia de ayuntamientos".

En este sentido, ha admitido que en 2013 el Tribunal de Cuentas hizo una resolución abogando por la consolidación en las cuentas generales de los partidos de la financiación de sus grupos parlamentarios y municipales, pero ha precisado que después, cuando se cambió la ley de financiación de partidos en 2015, esa idea se desechó porque ambas contabilidades no son asimilables.

Por otra parte, Navarro ha rehusado contestar a las preguntas que le han formulado los comisionados sobre el caso de la destrucción de los discos duros del ordenador del extesorero Luis Bárcenas en 'Génova' por el que ha sido procesada. Ha guardado silencio, según ha dicho, por "respeto" a la Justicia y para no perjudicar su derecho de defensa. "No voy a hablar nada de un asunto judicial que está abierto y del que formo parte", ha espetado a los grupos de la oposición.

