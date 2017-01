Las víctimas del Yak-42 reclaman un homenaje militar y que Rajoy pida perdón públicamente

Los familiares de los militares muertos en el accidente del Yak-42 han reaccionado a la comparecencia de María Dolores de Cospedal en la comisión de Defensa del Congreso con agradecimiento por su actitud. "Es un gesto que le honra el haber pedido perdón, para nosotros es muy importante el apoyo reconociendo lo que dice el Consejo de Estado sobre las contrataciones y la seguridad. El ministerio de Trillo cometió negligencia mirando para otro lado".

Dado que sólo una parte estuvo en la sala donde se celebró la comisión de defensa, al terminar se reunieron con el resto, que siguió la comparecencia desde otra sala del Congreso. A su salida, Curra Ripollés puntualizó los aspectos sobre los que los familiares no han quedado satisfechos.

"Los partidos han hecho un montón de preguntas que ella ha intentado contestar y en algunas contestaciones no estamos de acuerdo porque no tienen que ver con los informes judiciales que tenemos. Se ha reconocido que el vuelo no tenía seguro y queremos saber quién lo decidió así. También se ha dicho que sólo ahora hemos pedido los 43 contratos, pero una sentencia del Supremo dice que el avión no reunía las condiciones para volar y un perito reconoció que un hijo suyo no hubiera subido", ha recordado Ripollés.

La vicepresidenta de la asociación que reúne a las víctimas ha puntualizado que los los responsables de las identificaciones no cumplieron su pena, como ha dicho Cospedal. "No la cumplieron. Fueron indultados. Y la ministra también ha dicho como disculpa que cumplieron órdenes. Y no, faltaron a las ordenanzas militares. Y nunca nos han contestado quién dio esas órdenes".

Los familiares piden ahora que, además de darles respuestas cuando haya un informe oficial sobre la investigación y que vuelva a reunirse la comisión, las víctimas reciban un homenaje del Gobierno al que acuda el presidente Mariano Rajoy y les pida perdón públicamente.

"Estos días ha habido en España un debate sobre el perdón y la palabra ha quedado prostituida. El perdón no se pide, se da. Está bien que nos lo hayan pedido pero una madre me ha dicho que el perdón tiene que ser para ellos, para los 62", ha explicado Ripollés.

Así, su deseo es que se celebre un homenaje en el próximo aniversario que incluya un desfile militar ya que el Ejército prohibió a los compañeros que acudieron a dar su pésame que lo hicieran vestidos de uniforme: "Tiene que haber un desfile de todos sus compañeros, de aquellos que quieran desfilar por ellos".