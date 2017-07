La reunión entre Trump y Putin ya la viste en House of Cards

Donald Trump y Vladimir Putin. Frank Underwood y Viktor Petrov. Los paralelismos entre los cuatro líderes, unos en la ficción y otros en la realidad, están a la orden del día, especialmente para los fans de la serie de Netflix 'House of Cards'. El primer encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia de la vida real ha convertido en viral un fotograma que ha provocado un deja vú entre los que fans de la serie.

La imagen, con Trump y Putin sentados mientras el estadounidense extiende la mano, ha recordado a la escena de la tercera temporada en la que Frank Underwood y Viktor Petrov, representados por Kevin Spacey y Lars Mkkelsen, inmortalizan una secuencia calcada.

Pero ha habido quienes incluso han reclamado que esa escena de Underwood y Petrov ya la protagonizaron el presidente de Canadá, Justin Trudeau, con el propio Donald Trump.

Trudeau did it first. #G20Summit pic.twitter.com/PsViMMg4PU