VÍDEO | Una jura de bandera en una frutería extremeña al grito de "¡Viva España!"

En fila y gorra en mano, diez trabajadores de Frutas Montijo S.L., un almacén dedicado a la venta al por mayor de frutas y verduras, han jurado bandera al ritmo del himno nacional. La empresa extremeña ha compartido un vídeo en su página de Facebook con el desfile para mostrar su apoyo a "los ciudadanos catalanes que siendo españoles están siendo humillados y acosados en nuestra España".

La compañía pacense decidió cambiar su bandera de España por una más grande. Según ha explicado un responsable, los trabajadores decidieron aprovechar el momento para organizar una jura de bandera ante la situación que se vive estos días en Catalunya. Lo hicieron pocos minutos antes de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pronunciase su discurso este miércoles.

"Fue una idea de los trabajadores. Íbamos a hacer el cambio cuando los propios empleados dijeron que por qué no hacíamos antes una jura de bandera. Me pareció bien y me dije que entonces había que grabarlo en vídeo", ha explicado el responsable de ventas de la empresa al diario Hoy.

La empresa asegura que conoce de primera mano la situación que están viviendo los españoles que no son independentistas en Catalunya. "Tenemos proveedores, clientes y amigos en Cataluña y sabemos de primera mano que estos días lo están pasando muy mal", ha señalado el responsable de ventas. Este hombre es el encargado de sostener la bandera mientras los trabajadores desfilan ante ella y la besan, antes de gritar vivas a España, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.