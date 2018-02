La ONT cree que no consultar la donación a familia puede tener impacto negativo

La directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, cree que no consultar a la familia la donación de órganos de un ser querido si éste no ha especificado nada al respecto puede tener "un impacto negativo" entre la población.

Lo ha asegurado Domínguez-Gil, en declaraciones a Efe, después de que Holanda aprobara ayer una ley que convierte automáticamente a todos los ciudadanos en donantes de órganos, a menos que afirmen en vida y explícitamente que no desean serlo.

En España, la legislación vigente (de 1979) contempla que se podrá extraer los órganos de los fallecidos para su donación a no ser que hayan especificado lo contrario aunque no se aplica ya que se ha adaptado "a la realidad social", de forma que la persona puede expresar en vida su oposición a la donación y si no lo ha hecho, lo puede hacer la familia tras el fallecimiento.

"La ley tal y como está formulada en España y se va a formular ahora en Holanda lo está en muchos países europeos y la cuestión es cómo se aplica en la práctica", ha explicado Domínguez-Gil.

La directora de la ONT ha señalado que España "ahondando en una labor educativa" siempre promueve que se discuta este asunto en el entorno familiar porque "ayuda mucho en el momento tan dramático de una pérdida a tomar la decisión y conseguir a entender lo que esa persona habría querido".

"Esto funciona extraordinariamente en nuestro país hasta el punto de que el año pasado el 87 % de las familias dijeron que sí a la donación en representación de su ser querido. Es el máximo histórico que hemos logrado y pone de manifiesto que la forma en la que lo hacemos en España es muy razonable y muy respetuoso con nuestro entorno y bien aceptada", ha señalado Domínguez-Gil.

Y es que, la directora de la ONT no comparte que no se pregunte a la familia si quiere donar los órganos de un familiar fallecido cuando éste no ha especificado en vida que lo quiera hacer ya que, a su juicio, puede provocar que los ciudadanos lo perciban "como un intento de fiscalización de los órganos por parte del Estado".

No obstante, la directora de la ONT cree que es muy difícil que en otros países como Holanda la ley se siga de forma estricta porque "ni los profesionales estarán conformes con proceder a la extracción de órganos sin hablar con la familia, ni la ciudadanía lo percibirá de una forma favorable".

"Por tanto, llegado el momento, la aplicación práctica, todos se aproximarán a lo que de facto se está haciendo en España desde hace muchos años", ha apostillado.