Piden un calendario vacunal para toda la vida ante baja cobertura en adultos

Representantes de casi una veintena de entidades, encabezados por la Asociación Española de Vacunología (AEV), han pedido hoy la implementación de un calendario vacunal "para toda la vida" ante la baja cobertura en los adultos que se aleja de la que recomienda como óptima la OMS en casi 20 puntos.

En concreto, esa baja cobertura se aprecia en la vacuna antigripal en los mayores de 65 años: en España el porcentaje es de entorno al 56-57 %, mientras que la Organización Mundial para la Salud aconseja como óptima un 75 %, según ha señalado hoy el presidente de AEV, Amós García.

Por eso, y para concienciar sobre la importancia de la prevención en todas las etapas de la vida, diecinueve entidades se han unido con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización.

Con la campaña que han presentado hoy -"Las vacunas cuentan a lo largo de toda la vida"-, sus responsables, como el pediatra y vicepresidente de la AEV, Fernando Moraga-Llop, pretenden que el "éxito" de la vacunación infantil se traslade a la población adulta.

Las vacunas del calendario infantil recomendado por el Consejo Interterritorial de Salud previenen trece enfermedades infecciosas, aunque los pediatras aconsejan tres más, la de la tosferina en la adolescencia, el rotavirus y el meningococo B.

La cobertura vacunal en la infancia es superior al 95 %, es decir que sólo hay un 5 % de niños no vacunados, y esos pequeños, según el pediatra, o bien pertenecen a familias desestructuradas y no están en contacto con el medio sanitario, o tienen padres que no quieren vacunarles expresamente.

Pero esta cobertura en la infancia, según estos expertos, va bajando a medida que uno se hace mayor. En la adolescencia se sitúa entorno a un 80-85 % y ya en los mayores desciende hasta el 57 % en lo que se refiere a la vacunación antigripal.

¿Que vacunas debería incluir un calendario vacunal para adultos? Debería incluir vacunas que están ya financiadas por el sistema público pero que los mayores no se ponen porque muchas veces "se olvidan".

La que se pone más es la de la tosferina para embarazadas, pero hay otras que no son tan inyectadas en los adultos como la del neumococo, la del recuerdo del tétano, la polisacárida u otras que son obligatorias en determinadas profesiones.

Con la campaña se trata de concienciar sobre la importancia de inmunizarse de mayores porque los bajos niveles suponen el desplazamiento de enfermedades propias de la infancia hacia la edad adulta, donde las complicaciones de estas patologías son a menudo más frecuentes y graves.

A veces, no obstante, el padecimiento de la enfermedad infecciosa puede ser más leve en el adulto, pero estos actúan como reservatorio de la patología y fuente de infección para colectivos sin protección.

Además, pueden darse brotes en colectivos de adultos no inmunizados o con bajas coberturas de inmunización.

Pero en la baja cobertura pesa y mucho que la vacunación no está interiorizada en algunos médicos, cuando son "elementos educadores de la salud".

El caso más evidente es el de la gripe. Sólo el 25 % de ellos se vacuna de ella, una cuestión que lleva a la "desazón" a algunos expertos como Amós García, quien considera que deberían hacerlo porque es "un acto de responsabilidad ante las evidencias científicas".

A los padres que no vacunan a sus hijos, no obstante, hay que escucharles, "no demonizarlos", en su opinión, para así educarles y poder modificar su percepción.