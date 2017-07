Zoido recalca el compromiso de España con la reubicación desde Grecia e Italia

El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, recalcó hoy el compromiso de España con la reubicación de inmigrantes desde Grecia e Italia, durante un consejo informal de titulares del ramo de la Unión Europea (UE) que comenzó este jueves en Tallin.

"España mantiene el compromiso de continuidad con la reubicación desde Grecia e Italia como expresión de su solidaridad y en cumplimiento de las obligaciones asumidas", afirmó el político durante su intervención en la reunión, según precisó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Zoido subrayó que España es "plenamente solidaria" con las operaciones que se llevan a cabo en el Mediterráneo central y aseguró que el país "está dispuesto a seguir colaborando intensamente tanto en el diseño como en la ejecución de todas las medidas que tratan de dar respuesta a los desafíos migratorios".

El pasado 1 de julio, Zoido dijo que prevé que la Unión Europea rebaje "ostensiblemente" la cifra de refugiados que España debe acoger antes del próximo mes de septiembre a "en torno 7.000 ó 7.500", y no los más de 17.000 comprometidos al inicio.

Según el último informe de la CE, del pasado 9 de junio, España ha reubicado a 886 personas (144 desde Italia y 742 desde Grecia), de las 9.323 comprometidas.

En la reunión ministerial de Tallin, el titular español admitió la necesidad de apoyar a Italia y constató que la crisis migratoria en el Mediterráneo ha adquirido "una dimensión extraordinaria".

Según el ministro, la situación debe abordarse "desde los instrumentos y mecanismos a una verdadera política común migratoria".

"Consideramos esencial profundizar en la cooperación con terceros países, de origen y de tránsito, con el objetivo de facilitar la gestión de los flujos migratorios", recalcó Zoido, quien señaló como ejemplo la potenciación de las capacidades de las autoridades libias en materia de vigilancia y salvamento.

No obstante, instó a extender las acciones de la Unión Europea a los países vecinos de Libia.

El titular de Interior recordó que España participa "en primera línea" de varias iniciativas encaminadas "a la gestión ordenada de los flujos migratorios" y resaltó que realiza "un esfuerzo intenso y sostenido" en el control de las fronteras de la Unión Europea en el Mediterráneo occidental.

El ministro también defendió que todas las bases de datos sobre seguridad, incluidas las relacionadas con la justicia penal, cumplan los objetivos de interoperabilidad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las autoridades competentes puedan acceder con facilidad a la información necesaria para cumplir sus funciones.

Zoido propuso a los socios comunitarios ampliar el registro de entradas y salidas e incluir también en ellos a los ciudadanos de la Unión Europea.

"No podemos dar ventajas a los terroristas ni al resto de delincuentes y luego lamentarnos por no haber podido evitar un atentado o detener a un terrorista del que ya existía información previa en una base de datos que no fue consultada o a la que no se pudo tener acceso", comentó.

Durante el consejo informal, el titular español mantuvo una reunión bilateral con su homólogo georgiano, Giorgi Mghebrishvili, en la cual analizaron la cooperación en materia de Interior entre los dos países y las posibilidades de reforzarla.

Así, Zoido trasladó a Mgebrishvili la necesidad de llevar a cabo un "intercambio permanente y estable de información e inteligencia" con el objetivo de identificar, localizar y desmantelar organizaciones criminales de origen georgiano que actúan en España.