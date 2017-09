Una directiva de TVE hizo llegar a una periodista el argumentario del PP para hacer una noticia sobre Rajoy

El Consejo de Informativos de TVE denuncia que una de las periodistas encargadas de cubrir la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel recibió instrucciones de la dirección de informativos que coinciden con el argumentario que el PP distribuyó entre los suyos para afrontar mediáticamente el paso de su presidente por la Audiencia Nacional y que publicó Ok Diario un día antes.

El órgano de representación de los trabajadores inició una investigación tras la cobertura que dio la televisión pública a este día y que ya denunciaron: la declaración solo se ofreció en directo en el Canal 24H, en ninguno de los telediarios se dio contexto sobre qué llevó a Rajoy a declarar o qué es el caso Gürtel y se silenciaron en las piezas las protestas ciudadanas contra la corrupción en el entorno de San Fernando de Henares, donde se tuvo lugar la testificación.

El resultado es un informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, que han entregado al Consejo de Administración y a los portavoces de la Comisión de Control de RTVE en el Congreso que documenta, según el testimonio de las propias periodistas, cómo se entregó a una redactora por orden de la directora de contenidos, Carmen Sastre, un documento que coincidía "en contenido y formato (tipo de letra, negritas, subrayados...) con el argumentario del PP".

En el informe, se recogen las explicaciones de la redactora implicada, que asegura que a las 12 de la mañana le encargaron la pieza de contexto con declaraciones de otros presidentes, la única que se hizo aparte de la noticia. La profesional asegura que el encargo llegó tarde y se quejó porque necesitaba más tiempo.

"Cuando me quejo de que esta pieza me la tenían que haber encargado con más tiempo, porque necesito investigar otros casos, me dicen que ellos ya tienen unos cuantos. De hecho, en el minutado ya han apuntado a González y Suárez y me dan tres folios con nombres de otros presidentes extranjeros. Cuando pregunto de dónde ha salido esa lista me dicen que se la ha dado Carmen Sastre", relata la profeisonal, que asegura que comprobó en internet los nombres. "La sorpresa fue que encontré esa misma lista (con los mismos subrayados, negritas y destacados) bajo el título 'Argumentario del PP para la declaración de Rajoy'. Por todo ello decidí acogerme a mi derecho de no firmar la pieza", explica la periodista en unas declaraciones recogidas por el Consejo de Informativos.

"Cese inmediato" de la directora de contenidos

"Estamos ante un caso que demuestra la utilización partidista ya que queda acreditado que la dirección de informativos asumió como noticia el argumentario del PP en los telediarios en un intento de minimizar el alcance de la declaración", concluye el órgano en el informe enviado al Consejo de Administración. Los representantes de los trabajadores reclaman también en una nota que han hecho pública entre la plantilla el "cese inmediato de Carmen Sastre" por estos hechos.

La directiva, que fue puesta al frente del contenido en a finales de 2014, no ha respondido a las preguntas del Consejo de Informativos sobre los hechos relatados por las trabajadoras enviadas el pasado 21 de agosto, según se recoge en el informe. Sastre ha pasado por muchos puestos de responsabilidad en TVE, entre ellos: ha sido jefa de Nacional o de Economía, directora de Relaciones Institucionales y Defensora del Espectador.

Tampoco han dado explicaciones al Consejo José Antonio Álvarez Gundín, director de informativos; ni Álvaro Zancajo, director del Canal 24H. La única directiva que ha contestado a las preguntas del órgano ha sido la editora del TD2, María Eizaguirre, que defiende que la noticia "fue apertura tanto en la portada como en el desarrollo del telediario" y remarca que "la excepcionalidad" de la situación "quedó reflejada en el 8 minutos y medio de bloque informativo". "Como siempre el criterio para elaborar la escaleta fue exclusivamente profesional", zanja en su respuesta.

eldiario.es se ha puesto en contacto con TVE para incluir su versión sobre lo ocurrido pero la corporación ha decidido no hacer "ninguna declaración". Sin embargo, Gundín sí ha dedicado unos minutos a responder a los periodistas sobre este asunto en la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada de TVE.

"El Consejo de Informativos cumple su función. Hay una normativa que contempla su existencia y su funcionamiento pero sus conclusiones no son ni mucho menos las mías", ha dicho el alto cargo, que ha enmarcado dentro de la "normalidad" y la "necesidad" el cese del responsable de La 2 Noticias, José Luis Regalado, apenas cuatro días antes de empezar la temporada. "La 2 es para jóvenes y los jóvenes no son los mismos que los de hace tres o cuatro años", ha justificado. En su lugar estará María José Ramudo, vinculada a TVE desde 1990.

Tres redactoras no firmaron las piezas

El informe del Consejo de Informativos recoge con detalle cómo se organizó la cobertura de la declaración del presidente del Gobierno y pone en evidencia el enfado de varias de las redactoras que trabajaron en la cobertura, según el relato que hacen ellas mismas en respuesta a las preguntas de este órgano.

La redactora de tribunales, la persona que conoce el caso Gürtel porque es la encargada de cubrir esta información, no lo hizo el pasado 26 de julio. "La adjunta de Nacional me comunicó que la dirección hacía decidido que la declaración de Rajoy la iba a curbri la responsable de presidencia y que yo haría el apoyo en el Canal 24H", recoge el informe donde se plasman las respuestas de las profesionales. Las dos periodistas, aseguran, trasladaron su "desacuerdo" con la decisión a Carmen Sastre, "pero para ella no era necesario tener conocimientos del juicio ni contexto para cubrir la testifical de Rajoy".

El día 26 de julio la redactora especializada fue a la Audiencia Nacional y siguió la declaración desde dentro mientras enviaba mensajes a su compañera, la de presidencia, que estaba fuera haciendo directos, según el relato de ambas. La primera, que explica que "hasta las dos de la tarde no recibí ninguna llamada de mi área", decidió no firmar la pieza. "Al final me pidieron que escribiese unas colas de la declaración del presidente del Senado Pío García Escudero", afirma en el testimonio recogido por el Consejo.

La cuarta periodista involucrada en la cobertura de la declaración tampoco quiso que su nombre apareciera en su trabajo, en este caso una información con las reacciones de los partidos. Y así queda plasmado en el informe del Consejo: "Tanto el jefe de área –de Nacional– como la editora me dijeron que la pieza era conjunta. [...] Yo defendí que una declaración del líder de la oposición (Pedro Sánchez) en la que pedía la dimisión del presidente del Gobierno merecía una crónica propia y expresé mi desacuerdo".