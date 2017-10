La protesta por el AVE de Murcia toma Madrid

Miles de personas convocadas por la Plataforma Soterramiento Murcia se han concentrado en la Plaza de Colón de Madrid para dirigirse al Ministerio de Fomento en protesta por el plan de construcción de un muro en la capital murciana por la llegada del AVE.

Al grito de "que no queremos muro" o "la gente por arriba, el tren por debajo", manifestantes llegados en autobuses, también desde otras ciudades como Valladolid o Granada, han pedido el soterramiento de las vías. Como viene siendo habitual en sus protestas, han versionado 'Another Brick in the wall' de Pink Floyd, cambiando la letra a "pasa de pasarelas, a luchar y a ganar". Una canción que, según declara una de las personas allí presentes, "representa muy bien lo que hoy demanda la población murciana".

"Los vecinos de las vías cada noche van a pie, van gritando por Murcia entera...¡Ese muro no se va hacer!". Así reza otra canción titulada 'Si el ministro quiere un muro', elaborada por los principales organizadores de la congregación con el fin de seguir protestando por una decisión estatal que "debería paralizarse cuanto antes".

"Ese muro no se puede construir"

Una manifestante llegada desde Murcia cuenta que han venido a Madrid "esperando que nuestras protestas sean escuchadas. Todas las personas que hoy estamos aquí también hemos pasado días y días recorriendo las calles de Murcia y durmiendo en la calle durante noches enteras. Nuestra lucha sigue y seguirá, cueste lo que nos cueste. Ese muro no se puede construir".

Ángel, madrileño presente en la manifestación: "Todas estas personas han venido a Madrid con el objetivo de ser escuchados de una vez por todas. Sin embargo, parece que los políticos están más pendientes de lo que pasa en Catalunya que de lo que a todas estas personas pueda acontecer. Estamos hablando del bienestar de mucha gente que se niega a que el paso del AVE termine por dividir la ciudad. Desde Madrid cuentan con todo nuestro apoyo, y por eso hemos venido a acompañarles".

Protestas por el muro de Murcia en Madrid. Foto: Clara Cerezo

J.M, un murciano que se ha trasladado a Madrid, afirma que "estamos subiendo un peldaño más en nuestra lucha. Gracias a las continuas comunicaciones entre la ciudadanía y el alcalde Murcia (José Ballesta, del Partido Popular) parece que hemos podido acercar posiciones con Fomento".

Algunos representantes políticos, como Alberto Garzón y la coportavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Sol Sánchez, así como los miembros de la dirección estatal de Podemos Ana Marcello, Alberto Rodríguez y Miguel Urbán y el secretario general de la formación en la región, Óscar Urralburu, han asistido a la movilización.

Miguel Alzamora Domínguez, concejal de Ahora Murcia, ha valorado como "tremendo" el "poder ver a todas estas personas marchando hacia lo que puede ser su victoria". "Se trata de una de las luchas más hegemónicas que ha librado Murcia en todos sus años de democracia. Y no sólo eso: se trata de una movilización transversal que no se ha dejado contaminar por ningún partido político. Se trata de la lucha de la gente", ha añadido.

"El hecho de haber llegado a Madrid puede suponer un medida de presión muy eficaz. Pero no es suficiente, se necesita hacer mucho más. Hasta que tengan una respuesta, y esa respuesta sea con actos, y no con promesas que no llevan a ningún sitio", ha destacado.