El campo canario pierde peso en las exportaciones a favor del sector servicios

La exportación de frutas y hortalizas está perdiendo peso en el comercio exterior de Canarias, donde durante años ocupaba siempre uno de los primeros lugares, en favor de las empresas que se dedican a vender desde las islas servicios tecnológicos y de consultoría a Europa y América.



El delegado territorial del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en Las Palmas, Rafael Molina Petit, ha presentado el informe sobre el comportamiento del comercio exterior en 2017 en Canarias, comunidad que el año pasado exportó bienes a otros países por valor de 2.533 millones de euros, un 22,9% más que en 2016, e importó productos por 4.301 millones, un 26,8% más.



Si de esas cifras se excluyen las partidas destinadas a compras o ventas internacionales de combustible, las exportaciones de Canarias en 2017 se reducen a 941,60 millones de euros, un 14,5% más que en 2016, y las importaciones a 3.263 millones, un 21,6% más.



Molina Petit ha subrayado que esos datos no recogen una tendencia que el ICEX sí aprecia en el trabajo diario de su red de oficinas en todo el mundo: las empresas canarias venden fuera cada vez menos bienes y más servicios especializados.



En ello, ha añadido, juega a su favor el alto grado de competencia profesional que han conseguido en sectores como la consultoría o las tecnologías ligadas a internet y el hecho de contar con salarios más bajos que los de buena parte de Europa.



Y, al mismo tiempo, los cifras de comercio exterior muestran que algunas partidas que tradicionalmente ocupaban los primeros lugares en la exportación de Canarias, como las ventas de hortalizas a Europa, se están reduciendo de manera notable.



De hecho, el valor de las ventas de frutas y hortalizas de Canarias al exterior se redujo un 9,3 % el año pasado, para quedarse en 49,53 millones de euros, fundamentalmente por el retroceso de las ventas de tomate a Europa.



Si en 2016 los agricultores isleños vendieron fuera 51.396 toneladas de tomate, el año pasado solo colocaron en el exterior 43.342 toneladas; eso sí, a un precio algo superior (75 céntimos por kilo).



El volumen que conservan, no obstante, las exportaciones de frutas y hortalizas al exterior hace que los principales compradores de productos canarios fuera sigan siendo el Reino Unido (que importó bienes de las islas por valor de 50,42 millones) y Holanda (que adquirió bienes del archipiélago por 79,69 millones).



No obstante, el ICEX precisa que detrás de esas compras de Holanda no está el mercado interno de ese país, sino el puerto de Rotterdam, la vía de entrada para mercancías canarias que se dirigen a otros países europeos continentales, sobre todo Alemania y Suecia.



El tercer país en importancia en las exportaciones que realizan las empresas canarias (sin tener en cuenta el combustible) es Estados Unidos, cuyas compras crecieron en 2017 un 73%, para situarse en 34.272 millones de euros, y el cuarto, Mauritania, que adquirió bienes de las islas por 31,91 millones, un 21,2% más.



Estas cifras también muestran otra tendencia apreciada por el ICEX en los negocios internacionales de Canarias: África pierde peso en las ventas de las islas y lo ganan Europa y Latinoamérica.



De hecho, para encontrar otro país africano entre los principales destinos de las exportaciones canarias (sin tener en cuenta el combustible) hay que descender hasta el puesto décimo, donde aparece Cabo Verde, con unas compras por valor de 18,65 millones.



Sin embargo, se toman las cifras con combustibles incluidos, Senegal se convierte en el primer socio comercial de Canarias en el exterior, con unas compras en las islas por valor de 173,14 millones; por delante de Holanda (por el efecto del puerto de Rotterdam), con 79,78 millones; Marruecos, con 51,69 millones; el Reino Unido, con 50,42 millones, y Mauritania, con 31,91 millones.