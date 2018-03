La insuficiente Renta Mínima de Inserción de la Junta de Andalucía

Durante los últimos meses hemos asistido a un periodo convulso y complicado desde el punto de vista político. Todo se ha visto inundado por el conflicto en Cataluña y en numerosas ocasiones ha parecido que no hubiera otro problema, ni otro conflicto, que no fuera ese. Sin embargo, la realidad cotidiana nos recuerda que no es así. Ni mucho menos. La crisis económica sigue presente para muchas personas a pesar de que también se haya intentado vender a bombo y platillo que estamos saliendo, que hemos salido de hecho, de ella. Efectivamente, las grandes cifras macroeconómicas quieren llevarnos en esa dirección. También el crecimiento de los beneficios del gran capital, de las grandes empresas, ejecutivos e inversores que han visto multiplicar sus ganancias.

La realidad, de nuevo, aparece aún más cruda: España es el tercer país donde más ha crecido el riesgo de pobreza desde 2008. Estamos en un 29% de la población. ¡Casi el 30% de la ciudadanía! ¡Veintinueve de cada cien personas se encuentra en riesgo de pobreza! La crisis, como advertíamos hace tiempo, no es más que una excusa, una estrategia incluso, para cambiar el estado de las cosas, para recolocar, reubicar, para garantizar una mayor acumulación de la riqueza a costa de una mayor desigualdad, injusticia y sufrimiento de unas mayorías que ven no solo empeorar su situación, sino también como pierden derechos. Ya sabemos que no recuperaremos al menos 40.000 millones de euros de dinero público empleado en el rescate bancario. Mientras, solo en el primer trimestre de 2017 se produjeron más de 17.000 desahucios, un 2,2% más que el año anterior, detrás de los cuales hay casos realmente dramáticos desde el punto de vista humano.

La doctrina del shock de Naomi Klein parece de nuevo cumplirse. Los efectos traumáticos de la crisis han dado lugar a recortes sin precedentes que no fueron aceptados sin más por amplios sectores de la población que sí se movilizaron (aunque puede que no lo suficiente). Mientras, parecía que no hubiera otra alternativa que no fuera la dictada por “los mercados” y la tecnocracia, que lo vestía todo con un manto de tecnicidad (incluso de cientificidad) que bloqueaba casi cualquier tipo de respuesta. Y sin embargo, las protestas se sucedieron, del 15M o Rodea el Congreso a las mareas, pasando por innumerables actos y campañas locales y sectoriales. La respuesta fue clara: la Ley Mordaza y un mayor índice de presión y represión de la protesta social y de la crítica, incluida la digital, vertida en internet, medios de comunicación, redes sociales, la música o el teatro.