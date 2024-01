Se fue pero no se ha ido

Terminó el año, se fue y, lo mejor, terminaron las fiestas con sus rituales repetitivos y tradiciones a veces falsificadas. Ya hace años que no tomo las uvas, una esaborición mía como otra cualquiera.

Y coincidimos en que nada ha cambiado. Y por qué tendría que cambiar, al fin y al cabo no deja de ser una manera humana de contar el tiempo y de señalar fechas por los motivos que sean, religiosos, agrarios, astrales, familiares, con fiestas o ritos. En efecto, todo sigue igual, bastaría con asomarnos a esa ventana imaginaria que todos tenemos en la cabeza para darnos cuenta, la política no iba a ser menos.

Como en todo en nuestras vidas, los medios de comunicación tienen ahora el papel que nunca tuvieron antes, nos aparecen como imprescindibles en cualquiera de sus formatos. Nunca están de fiestas, tienen que seguir funcionando, necesitan rellenar la agenda y en ausencia de más enjundia, los sacrificados que se quedan nos dan su propia matraca. La verdad es que la indigencia política contribuye, como si quisieran tenernos entretenidos dejándonos mijitas de pan para que no nos perdamos mientras ellos se conceden su merecido descanso.

Toda España ha sido así condenada a seguir los terribles acontecimientos en torno a la sede del PSOE en Madrid, donde unos frikis de extrema derecha se han divertido pagando por apalear un muñeco del presidente del Gobierno. El debate político, es duro decirlo, no da para más, se ha concentrado en señalar el carácter delictivo o no, de odio, de la mencionada astracanada.

No seré yo el que quiera meter en la cárcel a nadie, ni siquiera a los que están contra la democracia, por apalear un muñeco. Pero siempre lo he visto así, ahora y antes, cuando apalearon muñecos ajenos o fusilaron el muñeco de Carles Puigdemont que tanto deleite produjo a algunos. Como tampoco hubiera metido en la cárcel a titiriteros, raperos ni a alguien que queme una bandera o foto o pite al jefe de Estado. No es cuestión de quién es el muñeco sino de tener clara la democracia y su fuerza.

Otra cosa es denunciar cívica, políticamente, y rechazar tales conductas y la incitación al odio. En eso, sin tibieza, el único de la partida de derechas y sus extremidades que ha estado a la altura requerida ha sido Juan Manuel Moreno Bonilla, tal vez porque ve a Alberto Núñez Feijoo en tenguerengue y piensa que salirse de credo actual es lo mejor para su partido y la derecha, como otros populares recluidos y arrinconados, que no ven en la presidenta de Madrid la alternativa.

La verdad es que el alcalde de Madrid también ha estado en su sitio con la reprobación del líder de la extrema derecha madrileña. Parece que algunos pocos empiezan a darse cuenta de dónde está el peligro.

El año tendrá perfiles definitorios en lo fundamental, en lo mollar de la democracia. En ese juego, el respeto o no entre los poderes pero sobre todo del poder judicial a los otros dos poderes se pondrá de manifiesto pronto. Lamentablemente para España la derecha no es solo una opción política democrática, legítima y necesaria sino un conjunto de intereses conjurados en hacer lo posible por tumbar al gobierno, o mejor dicho, a la España que a ellos no les gusta; en eso están muchos comprometidos, la nobleza de Estado, en general, y la de toga, en particular, el partido judicial, hoy uno de sus terminales más relevantes.

En realidad lo de disolver partidos tiene su miga. Sobre todo si te declaras constitucional de comunión diaria y, por tanto, respetas el pluralismo y el derecho a la representación democrática que proclama la Constitución

El PP sigue achicando el espacio de su idea de España. Y lo verbaliza. Ahora quiere disolver los partidos que según su interpretación son desleales con su España. Sin despeinarse, como si tener atascado el CGPJ fuera una manera leal de respetar la Constitución; o estar comprometidos en el saqueo de lo público, implicados en la corrupción generalizada y su descarada manera de vender el Estado y derechos constitucionales a intereses privados, sea en la sanidad pública, la educación o la vivienda. Como si todo eso fuese lealtad a la Constitución y los españoles.

En realidad lo de disolver partidos tiene su miga. Sobre todo si te declaras constitucional de comunión diaria y, por tanto, respetas el pluralismo y el derecho a la representación democrática que proclama la Constitución que, como ha interpretado el Tribunal Constitucional, refiriéndose a España, no es una democracia militante. Además, de manera contrahecha, invocan el ejemplo de Alemania. Los ilustres del PP se han quedado atascados también en sus lecturas y desconocen, según parece, la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional alemana.

Pero lo peor es que es todo una competición con la extrema derecha a ver quién la tiene más larga, sea la lengua, las manos, las tijeras, la bandera o cualquier otra herramienta de descomposición democrática. Moreno Bonilla y Almeida han estado bien, gotas en un mar de 365 días que empieza como terminó, el peligro ahí sigue, sea con agresiones, apaleamientos simbólicos, censuras y recorte de libertades reales o deseadas. Ya lo escribió Chaves Nogales: “Lo que no se ha reflexionado en un año, se siente como tragedia en una hora”.