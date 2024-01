Moreno rechaza “con firmeza” el apaleo a un muñeco de Sánchez frente al silencio de Feijóo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha manifestado este jueves que rechaza con “firmeza y con absoluta determinación” el apaleamiento a un muñeco que simulaba ser Pedro Sánchez ante la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, la pasada Nochevieja. Un hecho “absolutamente vergonzoso” e “inaceptable”, según el líder del PP andaluz, aunque el máximo dirigente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sigue instalado en el silencio cuatro días después del suceso.

No obstante, fuentes de la dirección popular sí han hecho llegar a los medios un escrito en el que condenan el apaleamiento con 'peros'. “El mismo PSOE que acaba de decir que no le parece mal a nivel penal que se quemen fotos del Rey o la bandera de España se muestra indignado por una piñata con la cara de Pedro Sánchez”, arguyen desde Génova 13, antes de expresar que “no nos gusta lo que pasó esa noche y todo lo que no entre dentro de los límites del respeto cuenta con nuestro rechazo y condena”.

Mientras los socialistas critican que ni el líder nacional del PP ni otros dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hayan condenado hasta el momento los actos protagonizados por simpatizantes de la extrema derecha, el presidente andaluz ha indicado este miércoles que se suma a la condena de estos hechos “como ya ha hecho” su partido. “El respeto y la tolerancia al adversario son fundamentales para nuestro marco de convivencia y progreso”, ha abundado Moreno en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la estación de esquí de Sierra Nevada.

“Es completamente inaceptable que se haga una piñata con la figura del presidente de todos los españoles y sea apelada y agredida”, ha continuado el jefe del Ejecutivo andaluz, quien ha defendido que la repulsa debería ser “contundente” y generalizada, “como así estamos haciendo la mayoría de los demócratas”, ha apostillado, si bien Feijóo aún no se ha manifestado.