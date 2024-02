Carta al presidente Moreno: “Ya son diez meses sin agua potable en los grifos de Los Pedroches y el Alto Guadiato”

Agradecemos la respuesta en su nombre del secretario general de presidencia, de 12 de enero de 2024 en relación al gravísimo problema de acceso al agua de calidad que tienen los vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato. Bienvenidas son esas inversiones que a medio plazo, esperemos todos, van a mejorar la seguridad hídrica de estos pueblos, empresarios y vecinos.

El otoño y el invierno no están siendo tan lluviosos como nos gustaría. Más al contrario, los datos demuestran que estamos ante una nueva realidad. Vamos camino de encadenar el sexto año consecutivo de sequía, y a las carencias de lluvia debemos añadir, y tenemos que seguir insistiendo con esto, en una situación en la que la demanda sigue muy por encima de la posible reposición, una situación en la que se siguen contaminando los acuíferos y agravándose cada día el problema.

El problema hídrico trasciende al estricto suministro de agua en calidad y cantidad adecuadas. No estamos en condiciones, en Andalucía, en 2024, de garantizar el derecho humano al agua, y esto no viene sino a apuntalar las enormes carencias que se viven en el medio rural andaluz, no viene sino a acrecentar las desigualdades que, en la práctica se están dando en Andalucía, en la que las atenciones, urgencias e inversiones quedan muy lejos de ser equitativas entre comarcas.

En este territorio confluyen dos demarcaciones hidrográficas, dos cuencas, la del Guadalquivir y la del Guadiana. Se hace por ello imprescindible que de forma imperiosa trabajen conjuntamente las administraciones estatal y autonómicas, coordinando esfuerzos y actuaciones que ofrezcan soluciones a corto plazo, y también que garanticen una estabilidad a medio y largo plazo. Son más de 80.000 personas las que se encuentran en situación de emergencia.

Es en estas carencias de servicios públicos básicos donde debemos buscar las causas del despoblamiento de muchas zonas del interior de Andalucía, cuando son, paradójicamente, las que necesitamos más vivas pues es en ellas, en las cabeceras de cuenca donde es imprescindible trabajar en la mitigación del cambio climático, cuidar los acuíferos y caudales superficiales. De estas comarcas y de su biorregulación, dependen todos los que viven en las ciudades y en la costa.

Queremos volver a demandar cercanía y transparencia de su gobierno para con unos pueblos que lo están pasando realmente mal cada día, son 80.000 personas que necesitan de soluciones inmediatas, la situación es de extrema urgencia, por ello, las obras deben de ser declaradas de emergencia. Desde luego que hay que eliminar la contaminación de los acuíferos y evitar que se sigan contaminando, fundamentalmente con el control de vertidos de la ganadería industrial y las depuradoras en La Colada. Es necesario construir depuradoras y conexiones. Pero abocar a los vecinos a otra primavera y verano pendientes de los camiones cisterna como suministro básico, llevar al tejido productivo a un inasumible coste de producción tras más de un año sin poder utilizar el agua del grifo se convierte en un castigo extremadamente difícil de sobrellevar.

En el orden del día de su reunión prevista con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, solicitamos que se incluya, en primer lugar, la problemática del agua del Valle de Los Pedroches y el Alto Guadiato

Le instamos a que visite la comarca, a que se reúna con el tejido social y económico de Los Pedroches y el Alto Guadiato. Con los alcaldes, las empresas, el tejido social. Sería un signo claro, del compromiso del gobierno andaluz, similar al que se evidenció hace unos meses en Doñana con su visita a la zona junto a la ministra de Transición Ecológica. Con el convencimiento de que la preocupación y el reto es el mismo para todos y que por tanto, la participación y la transparencia son aliados para encontrar las mejores soluciones posibles, entre todos.

Entendemos absurdas y estériles las disputas verbales en medios de comunicación o arrogarse iniciativas y triunfos que se quedan en meras declaraciones públicas pero que no resuelve el problema diario de la gente. Es imperioso agilizar los espacios de trabajo, la cooperación con las administraciones locales y el tejido socioeconómico. Nos ofrecemos, desde la Fundación Savia a organizar un encuentro a la mayor brevedad posible en el territorio, al igual que, con éxito, han estado ya representantes del estado, tras las cuales nos han manifestado lo fructífero y beneficioso de las reuniones.

En el orden del día de su reunión prevista en los próximos días con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, solicitamos que se incluya, en primer lugar, la problemática del agua del Valle de Los Pedroches y el Alto Guadiato, ya son diez meses sin agua potable en los grifos y las consecuencias para la población y la actividad socioeconómica son muy graves.

Es fundamental fijar un compromiso para el desarrollo de un calendario de funcionamiento transparente de la comisión técnica entre las administraciones estatal, autonómica y provincial, que dé respuesta a toda la problemática, con la presencia de la representación municipal y los agentes socioeconómicos del territorio. La transparencia es fundamental pues es el indicador más claro de funcionamiento democrático y generador de confianza.

Le invitamos a visitar el pantano de La Colada, podrá así conocer directamente las causas de su contaminación. Igualmente, desde la Fundación Savia consideramos fundamental que mantenga un encuentro con el sector ganadero e industrial, con los ayuntamientos, con la ciudadanía, nos ofrecemos a organizarlo. Podrá conocer in situ, de la voz de los propios afectados la problemática real y diaria a la que se enfrentan. Su situación es insostenible, es absolutamente inviable que su proceso productivo siga dependiendo del abastecimiento de agua mediante cubas, lo que supone un problema de organización y un exceso de costes inasumible.

Somos conscientes que el reto hídrico en Andalucía es enorme y complejo. Pero no podemos cejar en el empeño, ni podemos olvidar ni por un minuto a estas personas, estos pueblos, estas empresas del Valle de Los Pedroches y el Alto Guadiato, su situación, insistimos, es realmente dura.

Estamos Sr. Presidente en situación de emergencia, quedamos a la espera de sus noticias. Un cordial saludo,