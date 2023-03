La unidad indispensable

Las próximas elecciones generales supondrán un antes y un después para nuestra democracia en uno de los momentos más complicados de la reciente historia europea de la que somos parte.

El actual Gobierno de coalición ha tenido que hacer frente a las peores circunstancias de los últimos cincuenta años. Ha cometido errores, sin lugar a dudas, pero ha ido salvando las situaciones con una seguridad y un éxito que ni el más optimista de sus partidarios se hubiera atrevido a vaticinar.

La derecha auguraba la quiebra de España, que el paro iba a superar el 35% y que nos repudiaría Europa. Cuando la legislatura está por acabar, y a pesar de las crisis sucesivas que hemos padecido, el empleo está por encima del que había al empezar, hay menos tasa de paro, hemos logrado que los precios suban menos que en otros países de nuestro entorno, y las estimaciones de las oficinas de estadística europeas estiman que España liderará el crecimiento en la eurozona durante 2023.

La derecha no ha parado de decir que España se va a desmembrar con este Gobierno, pero hay que ser de otro planeta para considerar que la situación en Cataluña, por ejemplo, es ahora peor que cuando gobernaba Rajoy. Afirman la derecha y sus portavoces en los medios que la izquierda quiere controlar las instituciones, pero lo cierto es que quien ha dado un auténtico golpe de Estado judicial incumpliendo la Constitución es el Partido Popular. Por no hablar de lo que cada día se va descubriendo sobre el espionaje o la persecución infame que la derecha ha llevado a cabo contra personalidades de izquierdas.

El Gobierno de coalición no ha dejado de tomar medidas de protección social a lo largo de la legislatura, mientras que los autonómicos en manos del PP y Vox no dejan de privatizar servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Y es también una evidencia que nuestro papel en Europa tiene una influencia y relevancia mayor que nunca.

A pesar de ello, los ataques y el acoso mediático contra este Gobierno, la mayoría de las veces a base de puras mentiras, son constantes; aunque tengamos que reconocer que a eso contribuya, en no pocas ocasiones, la constante exposición de sus disensiones internas o el afán de legislar en ámbitos muy problemáticos sin suficiente complicidad social y con muy escasa comunicación y pedagogía.

Una posible victoria de la derecha en las próximas elecciones supondría una involución de consecuencias incluso difíciles de imaginar, a la vista de cómo se está comportando en otros países, aquí donde gobierna, o del tipo de armas antidemocráticas que utiliza para combatir a quienes no considera “españoles de bien” sino enemigos de España, simplemente porque defendemos intereses ajenos a los grandes poderes económicos y financieros que la financian y protegen.

Incluso las encuestas más contrarias a las izquierdas muestran que de ningún modo está escrito que el triunfo electoral de la derecha esté asegurado, aunque tampoco que el bloque progresista vaya a poder mantenerse simplemente por inercia.

Por eso queremos hacer una llamada a la responsabilidad a la ciudadanía -y muy en particular a la andaluza- que desea y necesita que los servicios públicos funcionen cada vez mejor y no que se desmantelen; a quien no podría vivir su vejez sin pensiones públicas; a quienes no tienen otra forma de defender sus intereses que las instituciones democráticas; a quienes desean ser libres por encima de todo; a quienes creen que la unidad de España se debe basar en el acuerdo y la convivencia y el respeto a la diversidad y no en la imposición de quienes creen que sólo ellos son España y la representan.

Llamamos a todas esas personas a movilizarse desde este momento para hacer posible un nuevo Gobierno progresista que defienda todo eso

Y llamamos también a quienes dirigen los partidos de izquierda para recordarle algo elemental: sólo con una sincera unidad y con la cooperación de todas las fuerzas es posible garantizar el bienestar, la democracia y la libertad en nuestro país. Y más concretamente, si a la izquierda del partido socialista hay una candidatura ilusionante y atractiva, no el fruto de componendas desde arriba para repartirse lo poco, cuando no la nada, sino de la gente que se da la mano para avanzar juntas y juntos, anteponiendo siempre lo que une y dejando lo que separa.

Vivimos, no solo en Andalucía, sino en España, en Europa y en todo el mundo, momentos rodeados de grandes amenazas, de guerra, crisis económicas y sufrimiento de millones de personas, muchas de ellas muy cerca, al lado nuestro.

No cometamos la irresponsabilidad de olvidarnos de que evitar ese dolor es la tarea prioritaria de quien habla de transformar el mundo y que la única forma en que podemos evitarlo es con la unidad, con extrema generosidad y yendo de la mano del pueblo.