La Confederació del Xúquer licita per 237.000 euros la renaturalització del nou llit del Túria a València

“Amb aquest projecte es busca aconseguir la naturalització del nou llit del Túria i la seua reconnexió tant longitudinal amb el Parc Natural del Túria i la mar Mediterrània, com lateral generant una franja riberenca. Es perseguirà dotar el nou llit del riu Túria de totes les funcions ecològiques presents en el seu últim tram, aigües amunt de la desembocadura, existents abans de l’execució del Pla Sud”.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha tret a concurs el ‘Projecte de connectivitat fluvial en el nou llit del riu Túria (València)’, el plec de condicions del qual s’expressa en aquests termes quant a l’objecte del contracte.

Segons el document, publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, “per a assolir aquest objectiu, es garantirà un cabal mínim d’aigua permanent que permeta mantindre els diferents ecosistemes existents en els cursos fluvials de les conques mediterrànies, i que a més permeta el pas lliure de les espècies i la distribució natural de sediments i biota”. L’espai no serà accessible per a les persones.

La redacció del projecte té un import de 287.462 euros i el termini màxim per a presentar ofertes expira el pròxim 25 de maig a les 14.00. El projecte escollit tindrà 12 mesos per a presentar la seua proposta.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) va presentar el mes de novembre passat l’estudi de connectivitat fluvial en el nou llit del Túria. Entre les actuacions plantejades per a retornar l’estat natural del Túria fins a la desembocadura, l’estudi preliminar planteja la construcció d’un canal d’aigües baixes, “un llit dins del llit mateix”, que permetrà garantir l’establiment d’ecosistemes naturals.

Amb l’objectiu d’assegurar i garantir un cabal permanent, l’organisme planteja l’alternativa de transvasar gran part de l’efluent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (Edar) de Pinedo fins a l’assut del Repartiment, part com a cabal ecològic i part per a reutilització. Es podrien abocar al voltant de 1.400 l/s extra en el llit, però es requereix una infraestructura capaç de transportar les aigües a través d’una conducció d’uns sis quilòmetres de longitud.

Dins de les mesures previstes per a renaturalitzar el nou llit del Túria, el projecte inclou actuacions de restauració fluvial destinades a eliminar la presència d’espècies exòtiques invasores, la major part Arundo donax, i la plantació posterior de vegetació autòctona de la ribera.

El regidor de Compromís per València, Sergi Campillo, va comentar fa poc sobre aquest tema que estan “tremendament satisfets per l’anunci que ha fet la CHX de la licitació de la redacció de la renaturalització del nou llit del Túria, un projecte que va començar amb la presentació de l’estudi de possibilitats que va fer l’alcalde Joan Ribó”, i el mateix Campillo com a responsable de l’Albufera en aquest moment, per a aquest espai. “Un connector ecològic entre el Parc Natural de l’Albufera i el del Túria, que, a més, al cap de més de 50 anys, permetrà que el riu Túria arribe a la mar”, va dir Campillo.

Ara bé, el regidor també va trobar a faltar el suport explícit de l’alcaldessa de València, María José Català a aquest projecte: “Un projecte troncal, a més, l’any de la Capitalitat Verda Europea, que significa la renaturalització, és a dir, portar vida a un espai degradat de més de 10 quilòmetres, que serà a més un dels principals espais de biodiversitat i natura per a tota l’àrea metropolitana de València. Senyora Catalá, ja és hora que es deixe de ‘pensadetes’ i diga clarament que està a favor d’aquest projecte”.