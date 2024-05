El govern de Gandia rebutja el tancament dels consultoris de Benipeixcar i Beniopa per part de la Conselleria de Sanitat

Gandia presenta al·legacions a la decisió de la Conselleria de Sanitat de tancar els consultoris auxiliars de salut de Benipeixcar i Beniopa, que quedarien absorbits pel nou Espai Sociosanitari de Roís de Corella. A més a més, el govern municipal sol·licita la paralització del trasllat i del tancament dels dos centres, almenys, fins que l’Administració Autonòmica haja escoltat la seua postura i reivindicacions.

Així ho ha comunicat aquest divendres l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en una roda de premsa en què ha estat acompanyat per la primera tinenta d'alcalde, Alícia Izquierdo i la regidora delegada de Sanitat, Liduvina Gil.

“No volem una retallada en serveis públics, i encara menys quan parlem dels serveis d'atenció sanitària a la nostra ciutat, un servei tan important i tan bàsic”, ha declarat José Manuel Prieto, qui ha deixat clar que el govern local sempre s’ha oposat a la mesura del tancament dels dos consultoris. “Sempre ens hem oposat, amb tots els governs autonòmics. Una prova evident que defensem els interessos de la ciutadania per damunt de tot”.

L’alcalde ha indicat també que no suposa un cost elevat mantindre almenys els serveis mínims com els metges de capçalera per atendre a les persones d'aquestes dues barriades històriques. I ha afegit que la supressió del servei suposarà perdre qualitat de vida i un retrocés en el camí cap a una sanitat digna i equitativa. “No volem que hi haja gent que deixe d’estar ben atesa”.

Prieto ha recordat que el setembre de l'any passat es va aprovar una declaració institucional on ja s'exigia a la Conselleria que mantinguera oberts els actuals consultoris auxiliars mèdics de Beniopa i Benipeixcar, i que la petició d'establir un diàleg entre Gandia i la Generalitat abans de fixar definitivament el mapa sanitari va ser desatesa igual que l'ampliació de l'horari del Centre de Salut del Grau a 24 hores. L’alcalde ha insistit en el suport al veïnat: “Sempre anem a estar del costat del veïnat i sempre defensarem els interessos de la ciutat”.

Al·legacions

La primera autoritat municipal ha informat que les al·legacions seran aprovades en Junta de Govern el pròxim dilluns, i que en el ple d'aquest mes es presentarà una nova declaració institucional que vol comptar amb el suport de tots els partits polítics.

“No serviran de res les polítiques socials dirigides a aquest col·lectiu si, davant de la major i més propera necessitat d'atenció mèdica se'ls obliga a desplaçar-se”, ha declarat Prieto, qui ha finalitzat la seua intervenció reiterant la sol·licitud a la Conselleria de Sanitat que “paralitze el trasllat i el tancament dels dos centres, almenys, fins que haja escoltat les nostres al·legacions”.

Per la seua banda, Liduvina Gil ha reiterat el suport de l'executiu als veïns. “Col·laborarem amb el veïnat en tot el que necessiten”.

Finalment, Alicia Izquierdo ha destacat que la postura del govern municipal sempre ha estat oposar-se a aquesta mesura i ha reclamat més diàleg. “Moltes vegades, des d'un despatx, d'una manera molt tecnòcrata i molt administrativa, una persona fa números i pren decisions, però la realitat de les ciutats i dels pobles va molt més enllà d'un nombre o d'un Excel”. L'edil també ha afirmat que la pèrdua d'aquests consultoris també afectarà l'economia i provocarà el tancament d'establiments comercials de les barriades en obligla població a desplaçar-se fora per gaudir d'un servei públic.