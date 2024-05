L’afició del València CF es mobilitza diumenge contra Lim i exigeix als polítics que forcen la seua eixida

“A l’Administració el que li demanem és que faça seure Peter Lim i li diga que cal buscar una solució en què ja no estiga en l’equació. Cal buscar una solució per al problema principal, que és la gestió que té el club per culpa que el seu màxim accionista pensa en altres coses. Per això pensem que el pas següent que ha de fer l’Administració realment és fer seure Peter Lim per a buscar vies en què ell puga eixir de l’accionariat. I això és una cosa a què els polítics de tots els partits es van comprometre en l’última campanya electoral”.

El president de Libertad VCF, José Pérez, explica els motius que els han portat a convocar una protesta molt particular amb vista al pròxim partit que el València CF juga al Mestalla diumenge a les 19.00 contra el Girona. L’associació, amb el suport d’altres entitats com Marea Valencianista, Últimes Vesprades a Mestalla, Esperit del 86, l’Agrupació de Penyes Valencianistes o el Col·lectiu de penyes Valencianistes, ha cridat l’afició a concentrar-se a les 18.00 en l’avinguda de Suècia, al costat de la façana principal de l’estadi de Mestalla, i a romandre fora del recinte durant la trobada. La idea és aconseguir una imatge que faça la volta al món amb l’estadi buit i la major part de l’afició fora protestant per la gestió del màxim accionista, el magnat de Singapur Peter Lim, amb l’objectiu de pressionar-lo perquè es decidisca a vendre les seues accions.

Aquest serà el segon buidatge de Mestalla que es faça després del que ja es va dur a terme fa dos anys i s’espera un ampli seguiment tenint en compte que el club ja no es juga res en l’àmbit esportiu després de l’última derrota que va patir amb la Reial Societat.

Després de fer diverses manifestacions multitudinàries en els últims mesos, l’última el 2 de març passat, l’associació ha convocat aquesta nova mobilització en què, a més de censurar a Lim per la pèrdua contínua de potencial esportiu que experimenta l’entitat, hi haurà també al·lusions als polítics, en aquest cas tant al PP com a Vox, que són els que gestionen l’Ajuntament i la Generalitat, pel fet de considerar que han de ser proactius per a forçar la seua eixida.

“Hem decidit fer el buidatge de Mestalla com un acte de responsabilitat del valencianisme. Entenem des de l’associació que, per les circumstàncies que s’han donat, ens veiem obligats a continuar amb la denúncia perquè hi haja visibilitat del que fa Peter Lim al València CF. D’altra banda, les administracions ens obliguen a continuar alçant la veu, perquè ens han ignorat, com va passar en l’última manifestació en què van participar 20.000 persones. La resposta de l’alcaldessa María José Catalá va ser fer la tàctica de l’estruç, ficar el cap davall terra com si no haguera passat res. Si ens intenten invisibilitzar, hem de redoblar esforços perquè no ho aconseguisquen”, explica Pérez.

Pel que fa al tema del nou estadi, en un moment d’enorme actualitat pel fet que l’Ajuntament ha d’arribar a alguna mena d’acord abans del 3 d’agost respecte de les garanties i els compromisos a exigir al club per a aprovar-li la recuperació dels drets urbanístics amb què preveu finançar-lo, el president de Libertad VCF considera que és un debat posterior i que s’ha de donar amb Lim fora de l’equació: “No és moment per a ficar-se en la construcció del nou estadi, perquè el València CF, en la situació en què està, no pot abordar el canvi d’estadi. Clar que s’ha d’obrir un debat sobre l’estadi que ha de fer-se o quedar-se al Mestalla i remodelar-lo, però aquest debat s’ha d’obrir amb Peter Lim fora de l’accionariat amb perspectiva que n’eixirà”.

El declivi del club des de l’arribada de Lim

El 24 d’octubre de 2014 es va signar el contracte que acreditava Peter Lim, a través de la seua empresa Meriton Holdings, com a nou màxim accionista del València CF per haver adquirit el 70% de les accions de l’entitat, llavors en mans de la fundació del club. Lim va acudir a Mestalla al cap de poques hores a presenciar un partit i va ser aclamat per una afició entregada després de les falses promeses difoses per a justificar la transacció al magnat de Singapur.

El president de la Fundació llavors, Aurelio Martínez, i del club, Amadeo Salvo, van assegurar que el nou propietari es comprometia a invertir-hi més de 300 milions d’euros i a inaugurar el nou estadi el març del 2019, amb motiu del centenari del club.

Quasi 10 anys després, no sols és que no s’ha complit res de tot el que es va dir llavors, sinó que a més el club està a la vora del col·lapse esportiu, econòmic i social per la gestió deficient de la propietat.