🎙️Interferències [amb Jazznoize]

En l’episodi de hui excavarem el subsòl per a retrobar-nos amb una escena tant desconeguda com sorprenent: la del tecno-pop espanyol de la dècada dels 80. I ho farem de la mà d’un expert coneixedor de la matèria, Sergio Sánchez, aka Jazznoise, qui va elaborar els textos dels llibrets que acompanyen els dos volums del recopilatori Interferencias Spanish Synth Wave 1980-89 publicats per Munster en 2018.

Amb Sergio vam conversar telefònicament fa unes setmanes a Píndoles, l’espai d’actualitat de Sampleòpolis, al voltant de “Resonances of resistance: sonidos experimentales para Gaza”, i ara ens visita als estudis de Ràdio Godella per a donar-nos a conéixer una sèrie de bandes i de músiques que van estar-hi i estan encara absolutament fora del radar.

En aquest Sampleòpolis, Sergio ens farà de guia i Interferencias serà el mapa per a acostar-nos, els pròxims 90 minuts, a una escena o escenes perdudes en el temps i en l’espai; però no hem de perdre de vista que hi ha altres treballs en aquesta línia de recuperació -jo, sense anar més lluny, recentment vaig adquirir el recopilatori “Non plus ultra” editat per Domestica en 2020-, o, fins i tot, segells que s’hi dediquen al complet, com és el cas del valencià Atemporal Records, el bandcamp del qual n’és un bon exemple.

En qualsevol cas, vos anime a escoltar aquest episodi i a investigar pel vostre compte per a trobar vertaders tresors sònics.

Tracklist Sampleòpolis T4E09: Interferències [amb Jazznoize]

00. [SINTONIA] M.I.A. - Pull up the people (Arular, 2005)

01. LÍNEAS AÉREAS - Benelux

02. ÚLTIMA EMOCIÓN - Sentir tu cuerpo

03. TOMATES ELÉCTRICOS - Viajes

04. SÉPTIMO SELLO - Burdel

05. LAVABOS ITURRIAGA - Instantánea

06. KALASHNIKOV - Digital

07. WAQ - S.I.

08. METROPAKT - Neue Strassen

09. EL HUMANO MECANO - Sucursal

10. MD - El invasor

11. LOS INICIADOS - Soy el vacío

12. DISEÑO CORBUSIER - Golpe de amistad

13. TV SOVIÉTICA - Óxido

14. LOGOTIPO - Teoría del contacto

15. CLAUSTROFOBIA - La espía que me amó

16. FANZINE - Deja de lamentarte

17. PROGRAMA - Programa-1

18. DIAGONAL - La fuga

19. Q - Déjame ahora dormir

20. OVIFORMIA SCI - Hablamos de nosotros

21. FLASH CERO - Ciudad estelar