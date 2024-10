🎙️Volumens, un festival amb propostes sorprenents per a tots el públics

Acabat d’arribar de Leipzig, on ha acompanyat el creador d’una de les instal·lacions d’art digital més impactants que es podran veure en primícia en la nova edició de Volumens, Antonio José Albertos, de nom artístic H4L 9000, accedeix a respondre amablement les preguntes que tenim bé a fer-li des de Píndoles sobre el festival que comença la vesprada del dia de hui.

El festival del qual parlarem al llarg de l’entrevista té, des del seu naixement, una idiosincràsia particular que el fa diferent a altres esdeveniments d’una grandària semblant.

Albertos explica que el nom de Volumens fa referència a tres conceptes diferents: el de volum, en tot el que té a veure amb la música, el soroll o, en general, amb l’àudio; el de lumen, lligat a la llum; i, de nou el de volum, però aquesta vegada, des de la perspectiva de la geometria. Volumens es configura així com un festival que adapta les seues experiències audiovisuals als espais on s’instal·la.

Ecosistema cultural valencià

“Volumens és un festival mutant”, repeteix Albertos, qui apunta als ecosistemes com la temàtica que conduirà aquesta vuitena edició, “en línia amb la capitalitat verda europea de València”.

L’any passat, el fil conductor va ser el debat sobre la Intel·ligència Artificial i els dilemes que aquesta planteja, i enguany la idea central de Volumens versa sobre la importància dels ecosistemes –“entesos en sentit ampli”, matisa Albertos–, i la necessitat de repensar els límits i els usos de les tecnologies digitals.

Un seguit de reflexions de les quals el director de Volumens no vol aventurar cap conclusió abans que s’expressen els diferents artistes en el festival.

Un altre tret particular de Volumens és, en coherència amb la seua filosofia “mutant”, la creació de sinèrgies amb entitats públiques i privades, d’una banda, i la celebració d’activitats en espais múltiples de la ciutat de València, d’altra. Com a exemple de les primeres, destaca la col·laboració amb el Máster en Arts Visuals i Multimèdia de la Universitat Politècnica de València (UPV) en la part pública, i les col·laboracions amb LABA o Yamaha Music en la part privada.

Pel que fa als emplaçaments del festival, tot i que es repeteixen alguns respecte a edicions anteriors (Teatre El Musical, Las Naves i La Fábrica de Hielo), aquesta vuitena edició suma tres espais més: un públic, com és el Palau de la Música de València i dos privats, com són el centre d’art digital Bombas Gens, i la sala 16 Toneladas, on se celebrarà la festa de clausura.

Aposta per l’art digital

La de 2024 serà una edició on l’art digital estiga més present que a edicions anteriors. “Fins ara teníem llocs on desenvolupar els concerts o les sessions de DJs, però no comptàvem amb llocs on ubicar eixa part artística menys musical”, explica Albertos, visiblement satisfet de poder comptar amb una exposició que romandrà al Palau de la Música durant tot el temps que dure el festival (és a dir, del 16 al 19 d’octubre) i que serà l’activitat que donarà el tret d’eixida a aquesta edició.

A més, l’endemà podrà veure’s a Bombas Gens les instal·lacions de Radiante i Vitamin, “dos dels col·lectius artístics més potents de València”, en paraules del director de Volumens.

Una proposta musical arriscada

A Mozart se li atribueix la definició de l’orgue com “el rei dels instruments”, i precisament aquest regnarà, segles després, amb l’artista Kali Malone com a cap de cartell d’aquesta vuitena edició de Volumens.

Després d’una gira que l’ha portada per esglèsies i auditoris de tota Europa, la vesprada del dissabte 19, la compositoria nord-americana donarà un concert únic a l’estat Espanyol, acompanyada d’Stephen O’Malley, per a presentar en directe els seus dos darrers treballs (Sacrificial Code, 2019 i All Life Long, 2024), interpretant l’espectacular orgue que presideix la sala Iturbi del Palau de la Música.

“Es tracta d’una proposta arriscada per al públic d’edicions anteriors de Volumens, però sense dubte està en consonància amb la nostra singular manera d’adaptar-nos a l’espai”, afirma un convençut Albertos.

Altres propostes musicals ressenyables de les quals podrà gaudir el públic són els directes de Cellule d’Intervention Metamkine, una banda francesa activa des dels 80 amb un fort component visual d’estètica vintage; Mecánica Clásica, que ja van estar a Píndoles parlant del seu darrer disc i que, en aquesta ocasió, presentaran nou material acompanyats dels visuals de Vic Pereiró; Louis Carnell, un artista provinent de Regne Unit que ha editat material en Mute Records, o el show de Shapednoise & Sevi Iko Dømochevsky, que a l’igual que el de Kali Malone, es presenta com a “premiere” al si de Volumens.

Durant l'entrevista sonen, per aquest ordre, les següents cançons:

Sockethead - Devotion (Harj-o-Marj, 2020)

Kali Malone - Sacrificial code (The sacrificial code, 2019)

Mecánica clásica - En otra ocasión (Danza sin nexo, 2023)

Antonio J. Albertos, com a director del festival, convida a tothom a visitar Volumens bé algun o bé tots els dies que es celebra, segur que el públic trobarà sorpresses interessants.

A continuació, vos deixem la programació detallada.

Festival Volumens: Del 16 al 19 d’octubre de 2024

Programa

Des del dimecres 16 d’octubre fins al dissabte 19 d’octubre

PALAU DE LA MÚSICA ➞

Dimecres 16 Inauguració d’Instal·lacions

20.00 h Entrada gratuïta

Ergosistemas del exceso

Mostra de treballs del Máster en Arts Visuals i Multimèdia (UPV).

• BiteByte. Instal·lació multipantalla, per Kano i Ferran Buj.

• Hyperreal Simulacra, Vídeo instal·lació, per Nico Gay

• Ciberontofanías, instal·lació audiovisual VR per Marco Ferreira i Ferran Buj

Comissària: Ángela Montesinos

Dijous 17 d’octubre

BOMBAS GENS. Centre d’Arts Digitals ➞

18.00 h

Xerrada AVRE «Tecnologías disruptivas XR para producciones audiovisuales».

18.00 h

Participen Jose Luís Herranz (Vocality.ai), Alex Ginés (Neàpolis), Francesc Mas (3Cat), Laura Ojeda (Hub Media), Ferran Molinas (3Cat)

Modera: Helena Ortiz

Xerrada CAMPUS TALKING POINT

“Resilencias artificiales. Biodiversidad artística en la generación IA»

19.00 h.

Dr. Yadira Boada – Laboratori de biologia sintètica i control de biosistemes – UPV

Miguel Rangil – Artista i investigador ACTS. Laboratori de Llum – UPV

Dotzerosix – Col·lectiu Live AV

Inauguració instal·lacions

20.00 h. Radiante + Iván Llopis pres. Verge

20.00 h. Vitamin pres. Forces

20.00h. Mostra dels dissenys 360 dels estudiants de Graphic Design & Digital Media de LABA VALÈNCIA, realitzats a partir de la proposta del director de Volumens

Concert

22.00 h. d_o_ppelgaenger (Live)

Divendres 18 d’Octubre

LAS NAVES ➞

17.00 h

Xerrada IBMCP Escuchar a las Plantas: Atlas Sonoro para (Re)Conocer Otras Inteligencias

TEATRE EL MUSICAL ➞

18.00 h

Instal·lacions

Entrada gratuïta

Alumnes del Màster Internacional en Creació Multimedia per a MICME de LABA Valencia

Vicente Cervera, Iorgos Konstantinidis & Gustavo Pavez pres. Surcos

Bruno Tripodi & Elizabeth Mondragón pres. Ecos Silvestres

Concerts

18.30 h.

Super·Lab 7 by Sono·Lab presenta: Cellule d’Intervention Metamkine (live AV, FR)

19.35 h.

Mecánica Clásica & Vic Pereiró (live AV, ES)

20.40 h.

Louis Carnell (live, UK)

21.45 h.

Shapednoise & Sevi Iko Dømochevsky pres. Absurd Matter (live, IT/ES)

Dissabte 19 d’Octubre

LA FÁBRICA DE HIELO ➞

12.00 h

Master AVM (UPV)

17.00 h.

ACTUACIONS YAMAHA SCHOOL

PALAU DE LA MÚSICA ➞

Concert

19.30 h. Obertura de portes

20.00 h. Concert

Kali Malone

16 TONELADAS ➞

Actuacions

23.30 h. DJ LYSTER

01.00 h. TADLEEH

02.00 h. SOCKETHEAD

03.00 h. DJ LYSTER

04.30 h. CRISTIAN G. MARTI