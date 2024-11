🎙️Electrònica de proximitat [amb Karrots]

Estem molt lluny, però molt lluny, d'allò que es coneix com a “normalitat”; de fet, moltes de nosaltres estem patint les conseqüències d'un xoc traumàtic i sentim que dins nostre s'ha trencat alguna cosa per a sempre.

Però després de tants dies d'estar exposades a l'horror i la incompetència dels nostres governants, de romandre enganxades a les notícies de televisió i ràdio, d'indignar-nos, de no poder apartar els ulls de les xarxes socials, de sentir una immensa tristesa, i també ràbia i ira, de netejar el puto fang i de retirar fem, d'haver d'utilitzar mascareta i guants, de parlar compulsivament per telèfon amb familiars i amics, d'empatitzar amb el dolor de veïnes i desconegudes, de plorar, d'emocionar-nos per la solidaritat de tot el poble, de donar les gràcies al voluntariat, de discutir, nervioses, amb les nostres parelles, de lesionar-nos o emmalaltir, necessitem fer ús d'algun mecanisme de desconnexió.

Durant una setmana sencera he sigut incapaç d'escoltar música. I el diumenge passat no vaig voler compartir Sampleòpolis amb vosaltres. Però la música té un poder sanador innegable, indescriptible, i ens pot ajudar a mantenir la nostra estabilitat mental i emocional. Almenys ens pot servir per a desconnectar, ni que siga per un moment.

Per això, he decidit que no vull deixar de compartir amb vosaltres el darrer episodi del podcast. Cert que ha passat una eternitat des que vaig gravar amb Carlota Fontes “Electrònica de proximitat”; però em sembla ressenyable que, en un moment tant difícil com aquest per als valencians i les valencianes, Sampleòpolis estiga dedicat, majoritàriament, a bandes i productors de València i de les seues comarques; especialment quan tots ells (i molts que no n'apareixen en el tracklist) s'han volcat en ajudar de moltes maneres possibles les persones afectades per la DANA.

Servisca doncs aquest podcast d'agraïment als artistes per la seua implicació i compromís.

Així que, si vos sembla...

En aquest episodi rebem a la primera convidada de la temporada. Ens visita a l'estudi a Carlota Fontes, comunicadora i, en línies generals, hiperactivista de la música en directe i constructora de l’escena a la ciutat de València.

Fontes, coneguda en el mundillo com “Karrots”, fa de promotora musical, booker, tour manager, productora d'esdeveniments o, el més important en les seues pròpies paraules: community manager del karaoke 'Noche de Ronda'.

D'altra banda, durant l'any 2023 va presentar, junt amb Manolete Blanco, el podcast d’actualitat cultural “Rojo Molino”, gravat als estudis d’una altra emissora municipal: Ràdio Mislata.

Amb Karrots parlem d’electrònica de proximitat, ja que ens porta bandes -majoritàriament valencianes- que o bé ja ha programat o bé li agradaria programar en un futur pròxim.

Aquest és un episodi fresc, irreverent, molt jove i tot de quilòmetre zero. A més, el capítol compta amb un format innovador, amb una mena de Carlota b2b Aurora, on, això sí, el gros de la selecció serà proposat per la nostra convidada.

Karrots ens ajudarà a mostrar gran part de l'enorme talent existent als barris del cap-i-casal i a altres ciutats properes, on pràcticament cada dia sorgeixen noves formacions i nous projectes a tindre en compte, tot i no comptar amb un circuit preparat on poder créixer.

Per això, a Sampleòpolis posarem el nostre granet d'arena amb aquesta entrega d'electrònica de proximitat.

Tracklist T5E03 Electrònica de proximitat [amb Karrots]

00. [Sintonia] Joy Orbison - Flight FM (XL Recordings, 2024)Hiss (feat. Nido) - 717 (Vela, 2023)

01. Sofía - Olimpiada de patógenos (Canciones para saltarse encima, Humo Internacional, 2023)

02. Blu Boi - Buscant una estrella (Helsinkipro, 2023)

03. La Plata - Sueños (Sueños, Sonido Muchacho, 2023)

04. Gazella - Azul [Ctrl Z] (Foehn Records, 2023)

05. Sandra Monfort - Pecat mortal (La Mona, Hidden Track, 2023)

06. Los Yolos - Dentro de ti (Nos siguen por delante, 2023)

07. CV500 - Frío industrial (CS1 Records, 2024)

08. Palmer - Semat (Derelicte, Bureo Músiques, 2023)

09. Xenia y Margarita Quebrada - Qué más da (Aleación, autoeditat, 2023)

10. Nawan - ¿Cómo ha sido? (Mirar dentro salir fuera, Snap! Snap! Club, 2023)

11. SDH (Semiotics Department of Heteronyms) - No miracles (Avant!, 2020)

12. Faixa - Ens devem a la faena (Cant de batre) (autoeditat, 2023)

13. Dame Área - La nueva era (Toda la mentira sobre Dame Área, autoeditat, 2022)

14. Sonido Ordeno - Bleach faces (autoeditat, 2021)

15. Pépe - TRS Wavefolder (TRS Wavefolder, C.E.E., 2024)

16. Fotocopia - Disforia (Fotocopia, 2023)

17. Sticky floor - Lucía Gea (Multipass, Gordo Trax, 2023)

18. b1n0 - THERAC (Blue Screen, Foehn Records, 2024)

19. Épona HD ft. sukisuki - B.I.M.B.O (Universal, 2023)

20. Ultralágrima - Nunca estuviste tan lejos (Ultralágrima, autoeditat, 2024)

21. Eros Migo - Luna (Madera de luna, autoeditat, 2023)

22. Orxata - Aborígens 2207 (1.0., autoeditat, 2007)