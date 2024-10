🎙️Warp, 35 anys a l'avantguarda

El desplaçament per curvatura, warp drive, espenta per curvatura, o simplement curvatura, també anomenat impuls de deformació o impuls de distorsió, és una forma fictícia de propulsió superlumínica nascuda a l’univers creat per la ficció de Star Trek.

En l’àmbit musical, el “warp” permet, per un costat, modificar el to d’un sample sense alterar el seu tempo. Per altre, serveix per a fer just el contrari: canviar el tempo d’un sample, accelerant-lo o ralentitzant-lo, sense que el seu to es veja modificat.

Warp, com a acrònim de We are reasonable people (en valencià, “Som gent raonable”), va servir per a batejar el que ha acabat convertint-se, molt probablement, en el segell més influent de la història de la música electrònica.

Així, després de repassar el catàleg de Ninja Tune, Mute i XL en temporades anteriors de Sampleòpolis, ara li toca el torn a Warp Records, casa de grans artistes com Aphex Twin, Boards of Canada, Flying Lotus, Kelela, Nala Sinephro o Yves Tumor, entre altres.

Sorgit d’una botiga de discos a la ciutat anglesa de Sheffield en 1989, Warp Records ha esdevingut una veritable institució en termes d’innovació, experimentació, diversitat artística, impacte cultural i llegat durador, i des de Sampleòpolis volem retre-li homenatge, aprofitant que compleix 35 anys de trajectòria.

Tracklist Sampleòpolis - T5E02 Warp, 35 anys a l'avantguarda

00. [Sintonia] JOY ORBISON – Flight FM (XL Recordings, 2024)

01. FORGEMASTERS - Track with no name [1989]

02. LFO - LFO [1990]

03. THE DICE MAN - Polygon window [Artificial Intelligence, 1992]

04. AUTECHRE - Slip [Amber, 1994]

05. NIGHTMARES ON WAX - Nights Introlude [Smokers Delight, 1995]

06. SEEFEEL - Extract [Succour, 1995]

07. APHEX TWIN - Fingerfib [Richard D. James album, 1996]

08. PLAID - Lilith [Not for trees, 1997]

09. BOARDS OF CANADA – Turquoise Hexagon Sun [Music Has the Right to Children, 1998]

10. TWO LONE SWORDSMEN - Brootle [Tiny reminders, 2000]

11. SQUAREPUSHER - My red hot car [Go plastic, 2001]

12. THE OTHER PEOPLE PLACE - Let me be me [Lifestyles of the laptop cafe, 2001]

13. ANTIPOP CONSORTIUM - Ping, pong [Arrhythmia, 2002]

14. BROADCAST - Man is not a bird [Haha Sound, 2003]

15. LUKE VIBERT - I love acid [YosepH, 2003]

16. FLYING LOTUS - GNG BNG [Los Angeles, 2008]

17. FLYING LOTUS - Do the astral plane [Cosmogramma, 2010]

18. HUDSON MOHAWKE - Fuse [Butter, 2009]

19. ONEOHTRIX POINT NEVER - Chrome country [R Plus Seven, 2013]

20. DANNY BROWN - Pneumonia [Atrocity Exhibition, 2016]

21. CLARK - Hoova [Death Peak, 2017]

22. KELLY MORAN - Love birds, night birds, devil-birds [Origin EP, 2019]

23. YVES TUMOR - Kerosene! [Heaven to a Tortured Mind, 2020]

24. NALA SINEPHRO - Space 2 [Space 1.8, 2021]

25. KELELA - Contact [Raven, 2023]

26. STEREOLAB - Harmonium [Switched On Volumes 1-5, 2024]