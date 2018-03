La guitarra de José Luis Scott abre la 16 Bienal de Música de la ONCE

El guitarrista sevillano José Luis Scott y la orquesta de plectro ‘Ciudad de los Califas’ de Córdoba inaugurarán mañana en Sevilla la 16 Bienal de Música de la ONCE. Ellos forman parte de los 200 artistas ciegos y con discapacidad visual grave que participarán del 14 al 17 de marzo en la 16 Bienal de Música de la ONCE que se va a celebrar en escenarios de Sevilla, Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz), entre otros.

Los mejores músicos y cantantes de ámbitos tan distintos como el jazz, el flamenco, la música clásica o las corales mostrarán al público andaluz el potencial artístico de un movimiento que comenzó hace 30 años en Sevilla con la primera Bienal celebrada en la sede del Conservatorio Superior Manuel Castillo.

Así, el concierto inaugural correrá a cargo del guitarrista sevillano José Luis Scott, primer premio de la Bienal Flamenca de la ONCE en Granada y del Festival Noches Bajo Guía de Sanlúcar de Barrameda, ambos en 2008, y la Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas de Córdoba, que dirige Rafael Romero. La orquesta fue creada en 1941 y desde entonces ha sumado en su trayectoria numerosos reconocimientos institucionales. El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, presidirá la inauguración en la sede de la Fundación Tres Culturas de una Bienal que arrancó hace 30 años en Sevilla y que constituye la mayor movilización cultural de la ONCE cada dos años. A la inauguración asistirán también el pesidente de la. Diputación de

Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el delegdo territorial de Cultura,

Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, José Manuel Girela.

El jueves 15 de marzo será el día de mayor actividad en la programación con siete conciertos en otros tantos espacios escénicos de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. La Fundación Tres Culturas ofrecerá un concierto de la Coral Alaia de San Sebastián que dirige Iñaki Cárcamo. Creada en 1991, el coro que conforman más de treinta voces, la mitad de ellas de afiliados a la ONCE, ha triunfado en actuaciones de ámbito internacional como las ofrecidas en Viena o en San Pedro del Vaticano.

El Salón de Actos de Capitanía General, en Sevilla, ofrecerá un concierto de José Luis Scott mientras que la Coral Allegro de Valencia actuará en el Teatro Gutiérrez de Alba en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Los valencianos, que iniciaron su andadura musical en 1982, han grabado ya cinco discos, han participado en numerosos festivales europeos y han actuado en con consagrados artistas como Miguel Ríos, Diego el Cigala, Rosa León o David Bisbal entre otros.

El jazz se dará cita ese día en el Teatro Villa Mairena del municipio sevillano de Mairena del Aljarafe con el pianista Ignasi Terraza y el compositor brasileño afincado en Madrid Gladston Galliza. Autodidacta en el jazz, Terraza ha actuado en medio mundo con sello propio, en países tan diversos como Estados Unidos, China, Corea, Colombia o Filipinas por citar alguno.

Desde finales de los 90 toca en el Ignasi Terraza Trío, formación que cuenta con seis discos ya en el mercado. En 2010 fundó el grupo Andrea Motis-Joan Chamorro con los que ha grabado otros cuatro discos y en la actualidad está de gira con su espectáculo 'Imaginant Miró' en el que combina su música con la pintura de Miró tal como la ve Terraza, ciego desde los nueve años.

La Coral Polifónica Breogan, creada en Galicia en 2007, cuenta con 28 componentes, 16 de ellos con ceguera total o parcial, y está dirigida por el prestigioso pedagogo musical Pablo Méndez. Los gallegos actuarán con la Coral de La Palma del Condado en el Teatro España de la localidad onubense. Mientras que la Basílica de Nuestra Señora del Carmen Coronada de Jerez ofrecerá un concierto del Orfeón Fermín Gurbindo de Madrid y el Coro de la Capilla Musical Catedralicia Diocesana de Jerez.

Dirigido por Carolina Fernández, el orfeón madrileño está conformado por un grupo de 38 personas y cuenta con un variado y amplio repertorio de obras musicales, conciertos en diferentes catedrales y basílicas (incluida Notre Dame de París), grabaciones para radio y televisión y dos discos.

Y aún ofrece otro concierto más la Bienal el 15 de marzo, en esta ocasión la Orquesta Ciudad de los Califas llevará su música al teatro Cerezo de Carmona.

Por su parte, el viernes 16 son seis los conciertos programados. Capitanía General de Sevilla ofrecerá un concierto del Orfeón Fermín Gurbindo de Madrid. El Teatro Villa Mairena, de Mairena del Ajarafe, actuación ce las corales Alaia de San Sebastián y Breogan de La Coruña. El Salón de Actos del CEU de Andalucía, en Bormujos, otro concierto de la Orquesta Ciudad de los Califas.

En el Teatro Cerezo de Carmona (Sevilla) actuará el cantaor y guitarrista de Sanlúcar de Barrameda Juan Miguel Ramos 'El Plazoleta', ciego total, vendedor de la ONCE y un artista del flamenco con mayúsculas desde que en 1988 comenzara a aprender a tocar la guitarra. Primer premio de la Bienal de Flamenco de la ONCE, primero como guitarrista y luego como cantaor, ha protagonizado diversos espectáculos producidos por él mismo como 'El Rocío según Juan El Plazoleta' o 'Copla, guitarra y cante'.

El jazz de Ignasi Tarrasa y Gladston Galliza volverá en esta ocasión a la Sala Compañía de Jerez mientras que La Coral Allegro de Valencia y Coraluna actuarán en el Palacio de Congresos de la Casa Colón de Huelva. Ana Isabel Mercado, que es en la actualidad directora de la ONCE en Osuna, ha sacado a la calle dos discos, 'Tengo derecho', en 2014 y 'Caprichosa Vida' en 2015, este último producido por David Santisteban en Madrid y Los Ángeles. Fue primer premio del Concurso Musical de la ONCE en 2013 y ha participado en las giras de Canal Fiesta Radio.

La Bienal se clausurará a lo grande el sábado 17 de marzo con un concierto conjunto del Orfeón Fermín Gurbindo, las corales Alaia, Allegro y Breogan y la Orquesta de Plectro Ciudad de los Califas, en el Palacio de Congresos de la Casa Colón. En total serán más de 200 personas entre artistas y personal de apoyo los que van a participar en esta Bienal que es la cita musical más importante que organiza la ONCE cada dos años en España. La Bienal cuenta con el apoyo además de la Diputación de Sevilla y de los ayuntamientos de las ciudades donde se celebrarán conciertos, de la RTVA y Acquajet.

La Bienal en el cupón

La 16 Bienal de Música de la ONCE tendrá también su reflejo en el cupón de la organización con el sorteo del próximo día 17, fecha de la clausura, dedicado a este encuentro. Cinco millones y medio de cupones llevan como imagen el cartel oficial de la Bienal que tiene como protagonista a un piano con letras grabadas en braille en sus teclas.