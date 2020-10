Por una campaña de la aceituna segura y libre de Covid-19

Cada año, en esta época, miles de personas vienen a la provincia de Jaén con motivo de la campaña de la aceituna, que empezará en breve. Cientos de temporeros y temporeras de procedencia extranjera volverán al tajo. Muchos/as de ellos/as con una dilatada experiencia de años, motivo por el que los empleadores/as vuelven a contar con ellos/as. Para otros trabajadores y trabajadoras, sin embargo, será su primera vez, procedentes de otras campañas.

Desgraciadamente el panorama actual es bien distinto al de años anteriores, marcados solo por buenas o malas cosechas, que limitaban la necesidad de mano de obra. La pandemia que venimos padeciendo desde hace meses ha cambiado nuestra vida. También la de los temporeros y temporeras, que se enfrentan a una situación aún más complicada para desarrollar su trabajo. Estos hombres y mujeres se han convertido en trabajadores imprescindibles y esenciales para recoger la aceituna y cumplir con los plazos del mercado. Son el soporte de una actividad tradicional seña de identidad de la provincia y la comunidad autónoma.

Resulta sorprendente y sonrojante que haga más de 30 años que los primeros temporeros y temporeras llegaran a la provincia y que, a pesar de que se ha avanzado mucho, aún seguimos asistiendo a una precariedad e indefensión del colectivo de temporeros/as migrantes. Nos seguimos enfrentando a una vulneración de derechos normalizada.

El caballo de batalla sigue siendo el acceso a una vivienda digna

Un ejemplo de esta precariedad es el alojamiento durante la campaña. Si bien es cierto que Jaén es la única provincia andaluza que cuenta con una red de albergues repartidos por todo el territorio que permite la movilidad de los temporeros para encontrar trabajo, estos equipamientos son insuficientes por muchos motivos. El fundamental: sólo pueden permanecer tres días en cada uno ¿Es esta una solución digna y de continuidad y estabilidad para estas personas? Año tras año, los temporeros/as siguen teniendo grandes dificultades para encontrar una vivienda que reúna las condiciones mínimas de habitabilidad. Por todo ello, hemos asistido a episodios lamentables en años anteriores con la muerte de algún temporero, víctimas de incendios por vivir en infraviviendas: cocheras, bajos comerciales sin instalaciones eléctricas o calefacción, que les obligan a calentarse con candelas y fuegos muy peligrosos ¿Por qué seguimos asistiendo a estos tristes episodios sin atajar el problema de raíz?

Aunque resulta difícil de creer, ser inmigrante en España hoy supone un factor de riesgo en el acceso a una vivienda, porque el recién llegado tiene una urgencia mayor de encontrar alojamiento y dispone de menos información; a ello hay que sumarle situaciones de discriminación, teniendo que soportar actitudes, comportamientos y prácticas racistas y xenófobas, motivadas por los prejuicios hacia estas personas. ¿Es esta la sociedad de acogida que merecen realizando una labor esencial como es la recogida de fruta y verdura básica para suministrar al mercado agroalimentario?

Este año el Ayuntamiento de Jaén ha habilitado un espacio en la estación de autobuses para que nuestra entidad, pueda facilitar toda la información disponible y asesorar a las personas que vienen en búsqueda de empleo a la provincia, lugar por el que llegan a Jaén la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras.

Asimismo, en esta campaña atípica, marcada por la presencia de la Covid 19, instamos a las empresas empleadoras a cumplir a rajatabla con los protocolos sanitarios vigentes y, tal y como se recoge en el Convenio agrario, facilitar a los trabajadores/as un alojamiento digno durante estos meses.

Porque la falta de soluciones, tanto de inspecciones laborales como habitacionales, hace que volvemos a asistir, y esta vez de forma más virulenta si cabe, a la estigmatización de las personas migrantes, ya que una parte de la sociedad las culpabiliza de ser las causantes de transmitir el virus. La realidad es otra bien distinta: la falta de planificación, de coordinación entre instituciones y empresas empleadoras a la hora de ofrecer una vivienda digna, les obliga a vivir en condiciones en las que rara vez pueden cumplir con las recomendaciones oficiales para prevenir esta pandemia, como el distanciamiento social, imposible si tienen que vivir hacinados/as o el acceso a agua y saneamiento para poder extremar la higiene personal y tener un lavado de manos frecuente.

Aunque resulte difícil de creer, en la campaña 2020/2021, nos seguiremos enfrentando a una falta de responsabilidad legal, ética y moral por parte de algunos empleadores/as sin escrúpulos?: abusando de parte de un colectivo indefenso ante su situación administrativa irregular. Sigue existiendo una desconfianza e hipocresía de la sociedad en general que, por una parte, dice no necesitar mano de obra foránea, y por otra, realiza contrataciones, que en no pocas ocasiones, resultan ser personas migrantes en situación de irregularidad para maximizar sus beneficios a costa de la dignidad humana. A estas alturas, es obvio que una parte de la población española no quiere trabajar en el campo y los temporeros y temporeras migrantes nos siguen sacando las castañas del fuego. Es lamentable que hablemos de personas solo como mano de obra barata, de usar y tirar, para salvar las explotaciones agrícolas.

Desde Jaén Acoge, y desde la Federación Andalucía Acoge, una campaña más, volvemos a instar a todos los agentes implicados, a las administraciones, a los sindicatos, para que haya una verdadera coordinación y seguimiento, y se vigile el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos. En esta pandemia, además de cumplir escrupulosamente con la legalidad vigente, garantizando los derechos laborales de estas personas, es necesario un extra de seguridad sanitaria para estos trabajadores y trabajadoras, que este otoño, más que nunca, realizan una tarea esencial.

Aunemos esfuerzos entre todos y todas y hagamos de esta campaña un espacio seguro de Covid-19.

Elena Tajuelo es presidenta de Andalucía Acoge y responsable del área de Educación de Jaén Acoge.