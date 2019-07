Seiscientas recetas malagueñas en la cocina de Toñi Sánchez

Toñi Sánchez lo sabe todo de la cocina malagueña aunque ella, sencilla y cercana, nunca haría esa afirmación tan categórica sobre sí misma. Conoce al dedillo cada receta de Málaga y, sobre todo, de El Palo, el barrio del que procede su familia, ‘Los Rosillas’. Por sus venas corre agua salada y no hay horizonte que le emocione más que el de la costa malagueña.

Aquellas recetas de su madre, que a su vez venían de su abuela y de su bisabuela, las escribió primero tecla a tecla en una Hispano Olivetti y, desde el año 2009, las vuelca en su blog ‘Mi cocina Carmen Rosa’ salpimentadas de recuerdos y vivencias. Diez años ya recopilando online recetas no solo malagueñas sino de todo el mundo.

“No soy blogger y no soy cocinera, mucho menos foodie ni influencer”, subraya Toñi Sánchez con su sonrisa fácil y su don de gentes. Tampoco tiene publicidad ni le paga ninguna marca por exhibir sus productos. Lo suyo es vocacional y tiene mucho que ver con la emoción y la memoria personal.

Mi cocina Carmen Rosa tiene hoy más 1.500 recetas publicadas, de las que cerca de 600 son de cocina malagueña. “Entre las más populares están sin duda el Gazpachuelo y las Albóndigas en salsa de almendras y la que más ha sorprendido recientemente ha sido receta de Jibia (conocida también como sepia o choco) en salsa de melsa”, apunta la cocinera. La pregunta salta en cuanto termina la frase: ¿Qué es la melsa? “Un líquido de color amarillento que está en el bazo de la jibia, de fuerte sabor a mar. Hago una salsa y le incorporo la melsa, que le da color y un sabor único”, explica. Esta receta, incluida recientemente en el blog, ha llamado la atención de grandes chefs.

De directora comercial de Orient a blogger

Muchos creen que Toni Sánchez es cocinera profesional o un ama de casa aficionada a los fogones. Nada más lejos de la realidad. Su trabajo hasta el año 2002 fue de directora comercial y jefa de ventas para toda España de los relojes Orient y Citizen. “Viajaba por todo el mundo, trabajaba muchísimo y prácticamente nunca entraba en la cocina; solo los fines de semana o las vacaciones”, relata. Una vez que cerró la empresa Orient fue cuando esta malagueña se dedicó, entre otras muchas cosas, a recuperar las recetas marengas de El Palo: los sabores de su infancia, todas las recetas que había heredado de generación en generación.

Su recetario se compone de la herencia culinaria de la familia de su madre, paleña, y de sus abuelos paternos, de la zona de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. Así, junto a las recetas con base de pescado y marisco es fácil encontrar otras de interior como un buen Lomo con manteca, el Pipeo de Casarabonela o los Potajes de haba seca.

“Cuando mi padre enfermó de cáncer me pidió que le cocinara Pimentón. El último mes de su vida lo que comió fue Pimentón sin parar. Hace poco me preguntaron qué receta me llega más al corazón. Es esta, el Pimentón; en realidad una sopa que se hace con pimientos asados a fuego (no al horno), patatas, un majaíllo de tomate comino, ajo y pimiento molido y chanquetes”, relata. “Cuando comencé con el blog en 2009 todavía no habíamos asistido a ese boom de libros de cocina malagueña, así que era un plato que no conocía prácticamente nadie, por lo menos de mi entorno”, apunta la cocinera. “Como ya no se pueden comercializar los chanquetes, tengo una versión alternativa con boquerones vitorianos, que no son de la Rincón de la Victoria como se suele decir. El nombre le viene porque es el tamaño que coge el boquerón a principios de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Virgen de la Victoria”, aclara la experta, que también practica el buceo y la apnea por las zonas de costa rocosa de Málaga.

La receta de albóndigas en salda de almendras es una de las más populares de su blog.

Una de las últimas recetas que ha incorporado a su blog son las Anchovas en salmuera, un plato que recuerda a las industrias conserveras de Málaga. “Mi madre trabajaba en el fridó Aranda, justo al lado de Colegio Safa-Icet de El Palo. Fridó viene de la palabra freidor de pescado. Estos freidores exportaban conservas de fritura a todo el mundo”, rememora.

Diferentes fuentes y todas familiares, aunque a lo largo de los años ha ido aprendiendo todo lo que ha podido en sus viajes y de cocineros profesionales. “Yo siempre digo que un blogger no escribe de lo que sabe sino de lo que aprende. En estos diez años lógicamente he aprendido muchísimo”, admite.

Al visitar su blog y, sobre todo, al hablar con ella se advierte que su camino digital no tiene nada que ver con el postureo. Todo es sencillo y claro. “Las fotos las hago con un móvil, lo mejor que puedo. He mejorado algo con los años en ese aspecto, pero las primeras fotos están hechas con los móviles de hace diez años y son las que son”, dice riéndose. “Hay bloggers que cocinan para el blog, para la foto. Yo no, yo cocino para mi familia y fotografío con mi móvil el plato que nos vamos a comer. Mi blog está vivo de milagro porque no tengo técnica bloguera”, admite sin ápice de falsa modestia.

Ni siquiera le gusta que la presenten como cocinera: “La profesión de cocinero me merece un respeto y una admiración tan grande que no creo que se pueda definir a alguien sin más como cocinero. Ya tiene mérito ocuparse de la cocina en el día a día; es durísimo para cualquier familia. La cocina en un restaurante es un arte y algo muy meritorio”, subraya.

Así que uno de los alicientes del auge de su blog es haber tenido la posibilidad de conocer a grandes chefs, entre ellos el malagueño Dani García, al que le une una gran amistad, o el gaditano Ángel León. “Para mí son auténticos artistas, en Málaga hay un elenco de cocineros impresionante”, aplaude y destaca la labor de las integrantes de AMUCO, la Asociación de Mujeres Cocineras con las que acaba de colaborar en un acto.

‘Recetario marengo’, el sabor de El Palo

Así, hace unos días, coincidiendo con las fiestas de La Virgen del Carmen de El Palo, Toñi Sánchez presentó el Recetario Marengo, un número muy especial de los Cuadernos del Rebalaje, que edita la Asociación Cultural Amigos de la Barca de Jábega.

Pimentón de boquerones.

Se trata de una revista trimestral que indaga en diferentes aspectos de la tradición marinera. En este caso, el recetario marengo resume en 48 páginas las recetas que Sánchez ha heredado de generación en generación. “Iba a ser un recetario en líneas generales pero vieron que había tanto material que lo hemos ceñido a primeros platos, de cuchara y contundentes”, explica la autora. No descartan que haya una segunda parte con todo lo que se ha quedado fuera. Esta publicación cuenta con el Patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y de Unicaja.

Aunque el recetario marengo y malagueño en general ocupa buena parte del blog, hay otras 900 recetas de cocina de todo el mundo.

“Los dueños de la empresa Orient, para la que trabajé tantos años, eran de origen hindú, por eso nació también mi fascinación por los platos orientales. Es más, la receta más popular del blog es el Arroz teriyaki estilo teppanyaki, una receta japonesa”, desvela.

Su pasión la comparte con su marido y con sus hijos, que son unos apasionados de los viajes y la gastronomía. Ellos, sus hijos, continuarán con la tradición del recetario malagueño.