La “rabia” de la hija de María Salmerón tras entrar en la cárcel, “ese sitio que su maltratador, pese a ser condenado, nunca pisó”

Miriam, la hija de María Salmerón, ha compartido con la prensa este jueves un texto tras el ingreso de su madre en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) donde expresa la “rabia” al haber visto a su madre entrar en una prisión, “ese sitio que su maltratador, pese a ser condenado, nunca pisó”.

Salmerón apura sus opciones para no entrar en prisión y reclama al Gobierno cancelar sus antecedentes penales

Saber más

“En el día de hoy mi peor pesadilla se ha hecho realidad. He tenido que ser testigo del ingreso de mi madre en un centro penitenciario. He observado paralizada como se cerraban tras ella las puertas de ese sitio que su maltratador, pese a ser condenado, nunca pisó. Estoy rota y llena de rabia e impotencia. Finalmente, esa persona que se propuso arruinarle la vida a mi madre hace más de veinte años y con la que comparto apellido, ha conseguido separarnos. Me ha arrebatado al pilar de mi vida, a mi protectora, la mujer que me trajo al mundo y que desde ese día no ha parado de luchar por mi felicidad ni un solo instante”, ha escrito.

La hija de Salmerón tiene un recuerdo para “los representantes del gobierno y jueces implicados” que “han permitido” el hehco. “La ministra de Igualdad dijo públicamente 'hemos fallado' en cuanto a la no concesión del indulto a mi madre, pero nadie ha puesto solución ni corregido dicho fallo”, señala, pidiendo “la dimisión” de la ministra de Justicia, “no sólo responsable de enviar a mi madre a la cárcel sino de humillarnos en medios de comunicación achacando la denegación del indulto a unos supuestos 'antecedentes' de desobediencia ya prescritos. Se están vulnerando todos los derechos de mi madre, quien ni si quiera ha recibido una resolución de dicho indulto y cuyo expediente se le está ocultando ilegalmente. Ella no es ninguna delincuente, porque querer a una hija y anteponerla a todo no es ningún delito”.

“No puedo evitar sentir que soy yo la que debería estar allí dentro, pues siempre he sido yo la que me he negado a ver a aquel que nunca se ha comportado como un padre conmigo. Fui yo la que le supliqué cientos de veces a mi madre que no me llevara a ese infierno. Y es ella ahora la que, con 58 años y problemas de salud, es castigada y arrancada de su casa por protegerme. No hay forma de reparar esta injusticia, nadie puede borrar todo lo que hemos sufrido ambas, pero sí pueden dejar libre a mi madre y devolverla a mi lado”, señala Miriam.

La joven, que en diez días cumple 22, lamenta que “mi madre no va a poder darme un abrazo”. “Supongo que ese es el primer y único regalo de cumpleaños que recibiré por parte de mi progenitor, la tremenda infelicidad de no poder estar con la persona a la que más quiero”.

“Hace 7 años escribí: ¿Cuándo va alguien a ayudarme? Lo único que quiero es vivir tranquila junto a mi madre y que nadie nos moleste, ¿es mucho pedir? Si realmente mi progenitor quisiera mi bien, pararía de hacerme daño y me dejaría llevar una adolescencia normal, después de que la mayor parte de mi infancia fuera fastidiada por el mismo. Ojalá pudiera decirle a esa Miriam de 15 años que todo va a ir a mejor, que por fin conseguiría descansar. Pero sería mentira. Me siento desamparada y sumida en un inmenso dolor. Pido justicia y medidas urgentes para devolver a mi madre a mi lado”, dice en las líneas compartidas con la prensa.