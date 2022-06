María Salmerón ingresa en prisión tras no prosperar sus recursos ante el juez

La sevillana María Salmerón ha entrado en prisión esta mañana para cumplir una pena de nueve meses por no permitir a su marido –condenado por violencia machista–visitar a su hija, tras no prosperar los recursos presentados ante la justicia. El último ayer mismo. La noticia del ingreso en la cárcel de María Salmerón ha sido adelantada por La Vanguardia.

El Gobierno deniega "por imperativo legal" la última petición de indulto de María Salmerón para no ir a prisión

El recurso presentado ayer, al que tuvo acceso EFE, lo presentó ante el juzgado de lo penal número 6 de Sevilla, y en él reclamaba que durante la tramitación del mismo y hasta su resolución “se debe suspender la pena impuesta en sentencia” y el requerimiento de ingreso en prisión.

Por ello, su abogado pedía que se mantuviera en libertad a su cliente, ya que “de no suspender la ejecución, la finalidad del propio recurso resulta ilusoria, como este juzgado al que me dirijo razone en sus propias resoluciones”. El letrado exponía que si no se producía la suspensión de la pena “se produciría una irreparabilidad para los derechos fundamentales de mi defendida, afectando en última instancia a su derecho a la libertad”.

Prisión y multa

Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que pagó 24 horas antes de conocer la decisión de la jueza de que ingresara en prisión, a pesar de que confiaba en eludir el ingreso con ese pago.

María Salmerón, que ya había sido indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a 9 meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia, y que decidió que siguiera en libertad hasta esta resolución.

El plazo para ingresar en prisión terminó el pasado viernes, aunque tenía varios días de margen para ingresar de forma voluntaria.