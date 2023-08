El discurso del portavoz de CHA contra Azcón por su pacto con Vox: “¿Negar la violencia machista no le parece un motivo de peso para no juntarse?”

El portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Soro, ha recordado este jueves al candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, las ausencias que hubo en su discurso de investidura: las tesis que defiende su nuevo socio de coalición, Vox. “Se esforzó en mostrarnos su mejor cara de señor de derechas amable, pero hoy toca hablar de lo que permanece oculto. Es una investidura de Caballo de Troya, que rebosa ideología reaccionaria, antisistema e intransigente de Vox”, le ha reprochado durante su intervención en la segunda jornada de la investidura.

Soro ha vaticinado que Azcón será un “rehén de Vox” durante la legislatura porque la extrema derecha no se va a conformar con “las escasas competencias que les han cedido”. “Ya veremos cómo lo lleva dentro de unos meses, porque se ha juntado con los típicos amigos tóxicos de los que es mejor estar bien lejos”, ha criticado. También ha ironizado que “es curioso” que cuando la izquierda hace una coalición “es un 'gobierno Frankenstein', pero cuando es el bloque de derechas es un gobierno de amplia base”.

Así, el político de CHA ha repasado ante Azcón lo que defiende Vox en su programa: la progresiva supresión de las autonomías, la negación de la violencia machista, acabar con el derecho al aborto o derogar la ley LGTBI. “¿Cómo puede estar dispuesto a gobernar con quienes niegan la violencia machista, no le parece un motivo de peso para no juntarse con la ultraderecha supremacista?”, ha cuestionado.

Soro le ha preguntado también si, cuando vuelva a haber asesinatos machistas, el Gobierno de Aragón asistirá a las concentraciones o lo hará “solo una parte de consejeros y se juntarán luego como si no pasara nada”. “Porque sí que pasa. A los negacionistas de la violencia machista, ni agua”.

“¿Traicionará a las personas LGTBI para contentar a homófobos?”

También ha echado en cara el “silencio clamoroso” sobre la petición de la extrema derecha de volver a poner en la palestra el trasvase del Ebro y ha pedido que no se le quite “trascendencia” dado que “se están cargando uno de los pocos consensos en Aragón” como es el rechazo a esta medida. Con respecto a la política lingüística, ha lamentado que “van a vulnerar los derechos de los aragoneses que hablaban aragonés y catalán” porque no entienden que la realidad trilingüe “es una riqueza y patrimonio cultural”.

Asimismo, ha recordado que Vox propone derogar una ley que el PP “votó a favor en 2018” como es la ley LGTBI, mientras el acuerdo firmado entre ambos partidos no dice nada al respecto. “¿Se plantea derogarla, va a traicionar a las personas lesbianas y gays para tener contentos a homófobos declarados?”, se ha preguntado.

Por ello, ha terminado pidiéndole que, si la respuesta a todas dudas planteadas a lo largo de su intervención es un 'no', que conteste por qué va a gobernar con ellos.