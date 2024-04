Azcón critica la Ley de Amnistía en el Senado y asegura que es “la mayor corrupción de nuestra democracia”

El Presidente del Gobierno de Aragón ha comparecido hoy en el Senado junto a los presidentes autonómicos del PP y Pere Aragonés sobre la ley de amnistía. Azcón ha empezado su intervención criticando la ausencia del resto de las comunidades autónomas y de representantes del Gobierno de España y lo ha calificado como una “falta de respeto”.

También se ha dirigido directamente a Aragones, valorando su sentido institucional al quedarse a escuchar tras su intervención a Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); Fernando López Miras (Murcia); Carlos Mazón (Comunidad Valenciana); María Guardiola (Extremadura) y el propio Azcón, “sentido institucional que no tuvo la vez anterior”.

Azcón ha dicho que ha acudido a esta comisión como representante de todos los aragoneses, no de un partido. “Quién quiera reirse de los aragoneses, quién quiera burlarse de los aragoneses, lo único que hace es mostrar su enanez política, de los aragoneses no se ríe nadie desde ninguna comunidad autónoma”.

A lo largo de su intervención Azcón ha criticado el proceso de aprobación de la Ley de Amnistía, increpando directamente a Sánchez, del que ha dicho que “está dispuesto a pagar cualquier precio para seguir a la Moncloa” y que por eso sus “socios preferentes le van a seguir poder estrujando”.

También se ha referido a las palabras de Aragonés en esta comisión cuando ha hablado del referéndum en Cataluña. Aragonès ha utilizado su intervención en el Senado para señalar que, igual que pasó con la amnistía, el referéndum dejará de ser “inconstitucional”. “La amnistía, de la noche a la mañana, dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible, como sucederá con el referéndum”, ha manifestado, para añadir que “más tarde o más pronto, será aceptada como la vía para resolver el conflicto de soberanía entre Cataluña y el Estado”. Ante estas palabras Azcón ha dicho que no le cabe duda que “Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España” y que el “fin último de la amnistía es una transacción entre Sánchez y los independentistas, amnistía a cambio de votos, no persigue la reconciliación porque no hay arrepentimiento por los que fueron condenados, todo lo contrario, lo volverán a hacer”.

Azcón también ha comparado el referendum catalán con el 23F y con el terrorismo que ha sufrido España, diciendo que son los tres grandes ataques a la democracia en España. “Los dos primeros fueron combatidos de forma democrática por los gobiernos del momento, pero este último cuenta con la colaboración activa del gobierno de Sánchez y esto lo convierte en el mayor atentado y la mayor corrupción de nuestra democracia”.

Ha terminado su intervención asegurando que la aplicación de esta ley rompe el principio de igualdad y “el estado de derecho. Es una ley que divide a los españoles entre españoles de primera y de segunda, o queriendo que haya algunos que se piensan superiores a los aragoneses. Desde Aragón nos hemos rebelado contra esta ley en todo momento, Aragón nunca se rinde y vamos a seguir dando la batalla contra lo que consideramos una ley vergonzosa”.