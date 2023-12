La magistrada Concepción Gimeno será la primera mujer en ser Justicia de Aragón, tras el acuerdo entre PP y PSOE

La magistrada del juzgado contencioso-administrativo número 4 de Zaragoza, Concepción Gimeno Gracia, será la primera mujer en ocupar el cargo de Justicia de Aragón, después del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para su nombramiento, que se votará en las Cortes en el mes de febrero. No obstante, no es apoyada por el otro socio del Gobierno autonómico -- VOX--, que ha anunciado que no le dará su voto favorable por su pertenencia a la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, de carácter progresista.

Gimeno será propuesta por el grupo parlamentario popular, que es el que tenía que llevar “la voz cantante” en el proceso y ya tiene asegurados los tres quintos de la Cámara necesarios para su nombramiento con el apoyo del PSOE, ha informado en rueda de prensa el portavoz del PP, Fernando Ledesma.

El portavoz 'popular' ha recordado que este jueves finalizaba el plazo para proponer candidaturas al Justicia de Aragón, un puesto que ocupa en la actualidad el lugarteniente, Javier Hernández, tras la jubilación de su titular, Ángel Dolado. Por ello, no han querido alargar “más de lo necesario” la “interinidad” en una institución tan importante para la Comunidad Autónoma.

Ledesma ha indicado que buscaban un jurista con un “cierto reconocimiento profesional” y que pudiera concitar el máximo consenso parlamentario. Así, tras analizar “muchísimos perfiles”, ha agradecido a todas aquellas personas que se han postulado porque también cumplían los requisitos.

Sobre Concepción Gimeno Gracia, ha destacado sus 30 años de experiencia profesional en diferentes jurisdicciones, hasta que recala en 2005 en la contencioso-administrativa. En palabras de Fernando Ledesma, han considerado que podía ser “la que más consenso tuviera” y ha resaltado que es “muy apreciada” en su entorno por “la calidad de sus decisiones jurídicas”.

Más allá del apoyo del grupo socialista, que era “políticamente necesario” porque se han negado a intentar otras sumas aritméticas “extrañas”, ha señalado que el resto de formaciones están “perfectamente informadas” de esta elección y ha aseverado que sólo han lanzado este nombre cuando tenían “ciertas certezas” de que iba a ser aceptado.

De este modo, aunque “les tocará a ellos valorar su posición”, ha afirmado que espera que se sumen CHA, Teruel Existe y el PAR, y que “sería positivo” que también lo hicieran Podemos, IU y VOX.

Por último, el portavoz del PP ha manifestado que están “muy contentos” de alcanzar un acuerdo con el PSOE “en estos momentos de polarización”.

Por su parte, la portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha subrayado que Concepción Gimeno reúne tres cualidades: ser una mujer, lo que “no sólo es una cuestión de imagen”; tener un “claro perfil progresista”, ya que es miembro de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia; y su propia trayectoria vital.

Pérez ha considerado que, como mujer, “puede cambiar dinámicas” e incorporar “un talante diferente”, y que su perfil progresista no es una cuestión menor “en tiempos de crispación, de radicalismo, de excentricidades y de extremismos”. Por todo ello, ha considerado que “cumple claramente con los requisitos” y ha reconocido al PP que “ha sido capaz de poner la defensa de las instituciones por encima de los intereses partidistas”.

Sin embargo, el portavoz de VOX en el Parlamento aragonés, Santiago Morón, ha anunciado que no votarán a favor de Gimeno. “No es nuestra candidata, es la del Grupo Popular”, ha dejado claro, a lo que ha añadido que no han participado en el proceso de selección y que su perfil no es “lo suficientemente independiente”, dada su pertenencia a la progresista Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. Morón ha recordado también que “la elección del Justicia no está incluida en los acuerdos de gobernabilidad PP-VOX”.