Catalá no se presenta a la reunión con Compromís, PSPV y Vox por el nuevo estadio del Valencia CF que sigue atascado

La alcaldesa de València, María José Catalá, convocó el pasado 26 de abril durante la junta de portavoces del pleno municipal una reunión con los representantes de los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento para tratar de acercar posturas en lo que a la hoja de ruta se refiere para desbloquaer el reinicio de las obras del nuevo estadioo del Valencia CF.

Un desbloqueo que pasa, en primer lugar por la aprobación en el pleno municipal de las fichas urbanísticas, esto es, el planeamiento que devuelve al club la vigencia de la edificabilidad residencial y terciaria de las pacelas de las avenidas de Aragón y de Cortes Valencianas que preveía la Actuación Territorial Estratégica (ATE) caducada en agosto de 2022 por la Generalitat Valenciana.

Para aprobar las mencionadas fichas que imponen al Valencia CF la obligatoriedad de abonar el pabellón deportivo de Benicalap y de finalizar el nuevo estadio antes de poder rentabilizar los 40.000 metros de terciario de Cortes Valencianas y los 75.000 de residencial y otros 14.000 de terciario en la avenida de Aragón, Catalá cuenta tan solo con los 13 votos del PP, por lo que necesita otros cuatro para lograr la aprobación del pleno. Tras la reiterada negativa de sus socios de Gobierno de Vox (cuatro votos) a facilitar cualquier acuerdo mientras el máximo accionista del club sea Peter Lim, a los populares no les queda otra que tratar de convencer a Compromís o al PSPV (o ambos), partidos que iniciaron la tramitación de las mencionadas fichas al final del pasado mandato. A todo esto se suma que si no se aprueban las fichas antes del 3 de agosto, el club podría recuperar todos los activos urbanísticos sin condiciones.

Sin embargo, Catalá les ha dado plantón y no se ha presentado en la reunión que ella misma había convocado. En su lugar, han acudido el edil de Urbanismo, Juan Giner, el de Grandes Proyectos, José Marí Olano, y la concejal de Deportes, Rocío Gil.

A partir de ahí, el encuentro ha empezado con mal pie, y no ha terminado mucho mejor. Tanto el PSPV como Compromís han lamentado la ausencia de la alcaldesa después de convocarles a un encuentro para tratar de acercar posturas en relación a la hoja de ruta a seguir para desbloquear el proyecto y han criticado que no se les ha hecho ninguna propuesta ni se les ha aportado documentación. Ambos partidos exigen la aprobación del convenio urbanístico que establece las características del estadio antes de que el club empiece las obras, unido a garantías o avales sobre el coste de las obras. Sin embargo, el PP insiste en empezar a negociar el convenio con las obras ya avanzadas.

Al respecto, el concejal de Urbanismo del PP, Juan Giner, comentó tras la reunión que estarían dispuestos a hablar con la oposición de un acuerdo para solicitar un aval a Peter Lim que garantice la finalización de las obras, “pero ahora es el momento de aprobar las fichas urbanísticas; hay que dar un paso detrás de otro, ahora corresponde no apurar y no dejar barra libre a Lim”, lo que puede suceder si no se aprueban las fichas antes del 3 de agosto.

La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha comentado: “Ya sabéis que hemos venido a esta reunión convocados por la debilidad de la alcaldesa quien como no tiene la posibilidad de aprobar ciertos asuntos dentro de su Gobierno, como es el tema del nuevo Mestalla, nos convoca a la oposición a venir a esta reunión para intentar conseguir nuestros votos. Y cuál ha sido nuestra sorpresa, o mejor dicho decepción profunda, cuando dos horas antes de este encuentro hemos visto a Catalá pasearse por distintos medios de comunicación y dando diferentes versiones de esta historia, pero cuando hemos llegado aquí ella no estaba. Por tanto, estamos ante una alcaldesa débil y también una alcaldesa cobarde que ha visto que no iba a conseguir el acuerdo y no se ha presentado aquí”.

Robles ha añadido que le hubiera gustado que “si lo que quiere es negociar con Compromís al menos que se presente en una mesa con documentación previa y sabiendo de qué vamos a hablar”. Por el contrario, “trata de hacerlo 10 meses más tarde, sin dar la cara, con la misma documentación y encima intentando responsabilizarnos a la oposición de que si estas fichas no se aprueban la ciudad lo sufrirá; pues no, la única responsable de lo que pase es Catalá que es una alcaldesa débil porque no tiene el apoyo dentro de su propio gobierno con los socios”.

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha calificado el encuentro de “Decepcionante” y ha considerado “una falta de respeto a la ciudad la no asistencia de la alcaldesa” al tiempo que ha añadido que “han encontrado la misma documentación que en septiembre; no se ha planteado ninguna propuesta para desatascarlo”.

El portavoz municipal de Vox y socio de Gobierno de Catalá, Juan Manuel Badenas, ha comentado que ha comprobado que “todos están dispuestos a conveniar con Lim; VOX el único que no porque es un incumplidor” y ha destacado que “en las fichas urbanísticas, que he conocido hoy, se le concedían derechos aún sin terminar el estadio”.